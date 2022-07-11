2022南區高校畢業歌／南區高中職畢業歌大合唱《一瞬》

作詞：林庭安、鄭智傑、蕭涵云、莊詠鈞、鄭凱鴻、余亮儀

作曲：陳建宏、邱郁婷、陳祐醇

演唱：陳恬欣、陳豊芫、曾景脩、吳藹芩、蔡欣妤、夘孟宸、凃宛妤、吳姿儀、王佩瑜、胡旻諺、蔡欣瑀、張詩涵、陳倢妤、謝承佑、李芷萱、蘇莉涵 、陳若懷、陳宛菁、楊詒婷、許閎善、鍾崇宇

創作理念：

我們是一群來自南部的應屆畢業高中生，有別於各校自創的畢業歌，南畢集結南部熱愛音樂的畢業生共同創造屬於我們的回憶，展現南部高中生的熱血與青春。縱使畢業生們即將各奔東西，但我們相信這首畢業歌能夠烙印在大家心中，時時刻刻惦記著高中生活的純粹美好，化為前進的動力，奔向各自的夢想。

歌詞：

天另一邊 漸漸浮現

這些時間 錦瑟華年

你我之間 無法跨越 界線

静謐的夜 忍住眼淚

說不完的 還在喉間

有些機會 錯過只能 道別

多希望 （不顧一切）

這條路 （肩並著肩）

曇花一現 一瞬永遠

總是你在我身邊

新的書籤 新的詩篇

一同前往每個明天

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就快結束 （三年回憶）

歷歷在目 （還好有你）

默默付出 （不離不棄）

重新踏上這旅途

啟程出發的那天

學習該如何離別

回首過往 那些從前

充滿歷練的三年

揮別年少的瞬間

展翅高飛

飛向天邊 起舞翩翩

越過崎嶇的每個考驗

晴朗的世界

所有眼光都忽明忽滅

在無邊的黑夜

我盛開 不是幻覺

無人察覺 就凋落

曾經綻開 留下失落

白花破落 雨飄落

一地白羽 仰望霓虹

就算故事將完結

都一定會再相見

落葉繾綣 滴滴點點

我們 奮不顧身的分飛

那曾許下的諾言

不會改變 觸動心弦 留下心願

譜出每個嶄新的瞬間

