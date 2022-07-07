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兩人感情幸福增溫爽爆「好運秘招」　網民認同：生活小幸運比中獎還開心

消費中心／綜合報導

網路上常常有人會分享許多新奇的生活大小事，而近期有一文章又讓網友炸鍋了！雖然並不是像中樂透那種被雷打中的感覺，但是直接把可能引發災難的日子逆轉成幸運爆棚日，也讓看完文章的網民們直呼：這又就生活的小幸運，真的有時真的比中獎還開心！

這名網友表示，目前穩定交往中的女友剛好在7月將滿3周年，其中經過大大小小節慶不下數十個，每次禮物都少不了，從實用送到不實用，再從不實用送到實用好幾輪了，靈感殆盡時，沒好好選禮物就從甜蜜夜晚變成徹夜吵架，而女友最常的口頭禪就是：不用心！你真的很不在乎我耶！導致非常的害怕過節日，這次他反轉了結局，選購完兩人的周年紀念禮物後，女友不僅鳳心大悅，還幸運的讓他度過了好幾個lucky夜晚，這樣的結局讓超多網友在下方卡一堆留言「想知道+1」「我也想要女朋友衝著我來」「四十歲的人表示我也想要這種豔遇，哦不！是幸運」……，讓原PO驚訝，原來全天下如此多的男人需要解救，於是他當作功德的跟廣大網友公開他送禮的不二法門，究竟是甚麼法寶，讓眾多男性失心瘋的求問？

原PO表示，因為又要選購週年禮物，剛好看到momo購物正在進行77好運祭活動，在上面商品種類多活動多，重點是價格優惠，讓他以便宜的價格撿到四樣的戰利品，不但省了荷包更讓女朋友龍心大悅！套一句專業的術語就是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。這次的四大戰利品基本上都是以女友的需求為出發，近期女友最近愛上健身及爬山，因此特別選擇了ROOTS的休閒T恤及Nike運動內衣，讓他享受汗水的當下是穿著我送他的禮物，畢竟是三周年，還特別加碼買了上班、逛街都實用的KIPLING側背包，不管和同事或是姊妹在一起，都可以背著愛的包包，最後還手滑買了觀望已久的樂高經典車款，在結帳的當下，己經覺得十分幸運，沒想到女友收到後，更是給足面子十分讚賞，至於後續的細節，原PO表示就不方便透露了，但是就是說：反正就是很開心，很幸運啦！像是回到了剛交往一樣的激情，並語重心長的勸網友們：選女友的禮物真的要用心，很開心有momo77好運祭，幫助了我送禮的問題。

▲▼感情,送禮,momo購物,77好運祭,抽獎。（圖／業者提供）

【ROOTS】momo獨家限定限量開賣LOGOT恤，多款可選擇

幸運法寶一是【ROOTS】momo獨家限定限量開賣T恤，原PO表示自己和女友是以結婚為前提的交往，考量到的是全面性，不僅價格的比較、品牌的喜愛程度、個人的使用習慣等，他仔細觀察到女友最近因為夏天到來，想要身材更勻稱，喜歡上健身房爬山等戶外活動，於是特別選購了美式品牌【ROOTS】的momo獨家限定限量開賣LOGOT恤，還有限定活動搭配網站的活動全館特降45折起，新品服飾單件享9折任選兩件再享85折，買下來超值又划算，女友收到後直誇這純棉的材質真的超舒服，外觀修身版型剪裁兼具時尚，加上正值momo77好運祭期間，就自己上網再加碼買兩件，說這樣讓自己增加運動的動力也可以在家當居家服穿。

▲▼感情,送禮,momo購物,77好運祭,抽獎。（圖／業者提供）

【NIKE】輕/中度支撐運動內衣，Dri-FIT 技術，導濕速乾，輕鬆使身體保持乾爽舒適

幸運法寶二是運動大牌【NIKE】輕/中度支撐運動內衣，會挑選這個品牌運動內衣，因為她的造型簡約又不失性感，加上它Dri-FIT 技術，導濕速乾，輕鬆使身體保持乾爽舒適，運動完也不會有全身溼透的感覺，加上工字型後背設計，可以舒適的自由無拘束的運動，感覺穿上的女友顯得很健康陽光，特別這品牌全面4折起，春夏新品65折up，不僅這樣的活動優惠，又可以耍心機藉此買貼身衣物給女友，讓她甜蜜上心頭，在此達人要小叮嚀一下，挑選之前絕對是要先明查暗訪女友的穿著尺寸，不然買錯尺寸，可能又會有一場腥風血雨的日子要熬，原PO說：「女友收到熱愛品牌的運動內衣後，嘴角都笑不攏嘴誇我這男友也太神算，不僅尺寸顏色款式都清楚。」

▲▼感情,送禮,momo購物,77好運祭,抽獎。（圖／業者提供）

【KIPLING】翻蓋側背包/斜背包-STELMA，智能的收納空間和舒適可調節的背帶，輕盈又時尚

幸運法寶三是耍點小心機【KIPLING】STELMA肩背包，畢竟是三周年紀念禮物，戀愛達人提到女友對他的暱稱是猴子，加上女友獨鍾情【KIPLING】的經典小猴，所以特別找到了這款STELMA肩背包，可上班、逛街多功能用途的包包，獨特的包型，包身前置袋收納設計，搭配實用的內袋，多個收納空間和舒適可調節的背帶，上面更還有別一隻品牌經典小猴玩偶，讓女友不論和同事、姊妹出去，都心心念念著男友，該品牌在momo特別有優惠活動，全館商品5折起，下單登記抽SKII、愛馬仕，滿額再抽28吋行李箱，這時候不買送女友，就是太不稱職了。

▲▼感情,送禮,momo購物,77好運祭,抽獎。（圖／業者提供）

【LEGO 樂高】樂高®️Creator Expert 10300回到未來時光機，組裝後帥度破表

幸運法寶四是最後是送給自己的【LEGO 樂高】回到未來時光車，原Po身為樂高控，覬覦這款車已經好一陣子，趁這次90周年的好理由下手，加上momo77好運祭活動多多，此時一點都不能委屈自己，已經開始期待組裝完成後，擺在家裡客廳觀賞；樂高品牌全館7折起，滿額也送的不手軟，滿1600贈小袋樂高-百變鸚鵡（可重新拼成蝴蝶與熱帶魚），滿2000抽200mo幣，看來買了一輪下來我已經變成mo幣富翁，這簡直是被幸運之神眷顧的我啊！

▲▼感情,送禮,momo購物,77好運祭,抽獎。（圖／業者提供）

77好運祭即日起～7/11幸運開跑！一起來搭上momo的幸運列車

所謂：禮多人不怪，有時候一個小小的舉動，就像蝴蝶效應一樣，引發出大大的好運，這次在momo購物網站購物，恰逢一年一度的77好運祭，全站活動豐富買的越多越划算，活動幾大重點整理如下，整點搶mo幣最高$999、天天簽到賺mo幣、滿額抽一年購物金、77當天限定狂搶7折券、77當天限定抽momo好運籤、momo卡筆筆5%無上限，千大品牌最高回饋10%！不論是要買送情人老婆自己的你，趁著77好運祭大肆血拚一輪，想像該網友一樣成為強運少年嗎？趁著這次的好運祭感受幸運降臨的甜蜜滋味吧！

77好運祭幸運開跑！一起來搭上momo的幸運列車吧：https://momo.dm/me3ynA

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關鍵字：

感情送禮momo購物77好運祭抽獎

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