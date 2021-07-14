確診創新低！鄉民振奮狂問「還要等到726？」　點名1縣市帶頭解封

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）公布國內新增17例本土個案，6人死亡。對此，有網友表示「今天只有新增17例確診，疫情已經大幅趨緩，7/26應該可以解封了吧？」貼文一出，引起許多網友直呼「立即解封」、「還要等到726？」；更有網友直接點名連續近2周零確診的高雄「帶頭解封」。

指揮中心表示，今日新增之17例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月13日。個案分布以臺北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及臺中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0714確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「 7/26可以解封了吧？」為題指出，「今天只有新增17例確診，可以看出疫情在這幾週已經大幅趨緩，所以我就在想，7/26應該可以解封了吧？」

▲確診數創三級警戒以來新低，726能否解封網熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文一出，立刻引起許多網友下億，「遲早都要開的，現在看起來7/26是有可能」、「這次一定會解的」、「還要等到7/26？現在就給我解封啊」、「會不會解不知道，內用一定會開放」、「立即解封」、「超穩！下禮拜+0不是夢」、「不真的解開來試試看，要啥程度才敢解」、「高雄不是快連續14天+0了，先帶頭解封！」

不過也有網友擔憂，「雖然確診數下降，但是每天都還有10位數，讓人擔心害怕，疫苗接種率好像快20%，但還是不夠，走在路上怕死、怕感染」，認為應該要清零，多數民眾都接種疫苗兩劑再解封，「不能跟病毒共存，要活在美好的泡泡，所以7/26不能解封！應該繼續維持現況！」

▼0714全台總數確診地圖（圖／ETtoday）