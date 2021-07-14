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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

可望回到疫情爆發前　柯文哲曝倒數12天關鍵

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多，其次為桃園市3例，另確診個案中新增6例死亡。台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，平均一天2例不明感染源，若在7月26日前能夠清理掉，「大概就可以回到此次疫情之前，純粹靠邊境防疫。」

台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，針對14日開放花博大型接種站、北市確診足跡、疫苗覆蓋率採「劑次人口比」爭議、新北市長侯友宜預告下周會有微解封新措施等問題做回應。

針對醫師李秉穎提及，若7月26日要降級，得清零或是一週病例數小於10，且只有1、2個不明感染源才能比較放心，柯文哲表示，這個說法與他們想的差不多，現在一天平均2個不明感染源，若這能清理掉，「那就真的可以解決！」

柯文哲提及，今天是7月14日，距離7月26日還有12天，「差不多！這12天看我們能否做最後努力，把不明感染源徹底解決，倘若可以的話，那大概就可以回到此次疫情之前，純粹靠邊境防疫。」目前入境會做2至3次篩檢，戰線比以前更完整，「7月26日的事情，7月26日再來煩惱，現在就是繼續努力做事。」

指揮中心表示，今日新增17例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於7月7日至7月13日。個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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