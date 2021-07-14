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橫跨雙北616公車司機染疫　黃珊珊坦言看記者會才知情

記者蘇晏男／台北報導

記者蘇晏男／台北報導

針對橫跨新北市與台北市的616公車司機染疫案，台北市副市長黃珊珊14日坦言因為時間差，所以北市沒接到新北市的通知，而是看到新聞後立刻聯絡，進行相關處置。

黃珊珊14日下午在北市防疫者會上被問到，北市府網站13日公布5位確診者足跡，包括公車、百貨、市場等，請問案15388是幾號確診？共匡列多少人？PCR採檢情形為何？三班公車會何時傾銷？是否為家戶感染？另外，現在北市府把足跡放在是市府網站上，為何不主動跟市民說明？未來會考慮用其他方式公告嗎？北市府現在上傳足跡的標準是什麼？

黃珊珊表示，從中央公布足跡的規範是，第一，公共場地；第二，確診者接觸到不特定多數人，要做提醒公眾需求，且有防疫的必要，所以公布的是足跡，不是疫調結果，每個地方都是公共場域，這些案子都是符合個原則。她說，這些案件都是北市認為會影響到他人，所以才會公布，原則都符合中央的規範。

黃珊珊拿616公車確診司機（案15394）為例說明，該司機的兒子（案15373）在7月11日確診，當天被匡列為接觸者，隔日PCR採檢確診，其載客站點包括新北市泰山區、新莊區、三重區、台北市大同區及士林區等。

黃珊珊指出，該司機屬於新北市個案，但他在7月8日至10日休假，從新北市角度來看，從確診之前的五天並未上班，所以並未通知北市；北市則在13日看到新北記者會之後，立刻聯絡台北市區管中心及新北市衛生局進行相關了解，而因為新北公布公車司機足跡，北市聯絡北市區管，當天立刻做相關處置。

黃珊珊說，所有只要在北市的個案親密接觸者共匡列7人；其他接觸者，包括在站體內的其他司機或其他工作人員共56人，他們這兩天PCR採檢結果為陰性，工作場域已完成清消。

黃珊珊坦言，將來疫調資料我們希望更精進、快速，的確這案子北市沒接到通報，但新聞出來後，北市有立刻去了解；疫調的確會有時間上的差距，中央的規範是發病日前三天，但這案子已經超過三天，所以沒有通知台北市。

另外，針對北市公布疫調方式是否調整？黃珊珊表示，以後北市可能除了網站之外，若市民無法上網，北市考慮放在媒體框，讓媒體知道。

對於616公車司機確診案，新北市交通局長鍾鳴時14日則表示，12日上午經衛生局通報中興巴士的台北市聯營公車616線一名駕駛確診，交通局立即督促中興巴士泰山站全面召回車輛加強清消，並要求共站的指南客運多條路線共計56名駕駛進行篩檢，56人快篩全為陰性。

鍾鳴時指出，除了場站、車輛全面加強清消，駕駛戴口罩、勤洗手，做好防疫之外，因台北市聯營公車616 線駕駛尚未打疫苗，後經新北市衛生局協助安排於今天上午完成施打疫苗，以避免成為防疫安全缺口。

▲▼北市疫情0714。（圖／北市府提供）

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