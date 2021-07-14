「我就要用你！」乩童當街打男童影片瘋傳　西螺警方找到人了

▲影片中當事男童目測年約小學生，於乩童用力捶打過程中不斷哭喊，且乩童疑似以膝蓋重壓在男童身上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日網路上有民眾指稱雲林縣有一名乩童毆打男童，並上傳相關影片，內容指出該乩童以治療名義對不特定民眾作法。影片中當事男童目測年約小學生，於乩童用力捶打過程中不斷哭喊「不要打」，乩童回應「我就要用你」，引起警方關注主動介入處理，已循線找到男童並協助通報雲林縣政府社會處。

7月11日網路社群《Dcard》有網友匿名於心情版貼文「強迫小孩給神棍毆打？」並轉貼乩童於影音平台所上傳原始影片網址說明其中片段，指出「真的越看越生氣 現在都什麼時代了，無法想像還有這種事情，神棍一直揍小朋友的肚子，小孩『不要用我』，神棍則回，『我就要用你，男子漢哭什麼哭』， 超心疼耶。」

▲《Dcard》有網友匿名於心情版貼文，指出無法想像還有這種事情，神棍狂揍傷害男童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《Dcard》該片貼文下方許多網友怒批，「那個小朋友一定很絕望，自己的奶奶在旁邊看著自己被打，也不阻止」、「看了好不舒服，好像還有聽到旁邊有人在笑，根本就是變相霸凌了吧！為什麼家人還這麼希望小孩去給神棍打？打了是能變聰明嗎？？？對這些宗教信仰保持尊重，但是這種盲從又傷及身體 還違反本人意願的 真的覺得很不行耶 」。

▲▼《Dcard》匿名網友從影片截出多張男童遭壓制地上畫面，男童表情都顯示痛苦哭喊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局西螺警分局今日針對此案說明，西螺分局獲悉該案後主動介入調查，該影片於今年2021年1月所拍攝，影片中地點在西螺鎮；警方循線找到當事男童並協助通報雲林縣政府社會處關懷。另有關該乩童涉嫌違反醫師法、兒童及少年福利與權益保障法等情事，警方目前已掌握其身分，將蒐集相關事證函送主管機關裁罰。

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