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北港朝天宮不開放微解封　鑿花師傅檢修百年神桌

▲北港朝天宮現利用封閉期間，聘請鑿花師傅張旭輝檢修廟內各殿的香案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮現利用封閉期間，聘請鑿花師傅張旭輝檢修廟內各殿的香案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內COVID-19疫情三級防疫再度延期，今(13)日為各縣市視狀況微解封首日，雲林北港朝天宮日前即表示，傾向持續三級警戒，暫不開放信徒入廟參拜。今日廟方表示，確定暫時不開放之外，也利用封閉期間聘請鑿花師傅張旭輝檢修廟內各殿的香案；朝天宮祭祀組長紀仁智表示，廟內香案年代逾百年，是首次檢修。

北港朝天宮自從禁止入廟規定發布後，便將正殿媽祖神尊請到廟門前的仁川殿，並在廟埕外搭棚，讓信徒在廟外往內參拜，現考量中央未發布全面解封，廟方決定不微解封。朝天宮祭祀組長紀仁智表示，朝天宮每年吸引超過600萬人次信徒，加上正殿媽祖神尊與信徒零距離，要淨空人潮進行香案（神桌）檢修不易，三級警戒禁止民眾入廟，廟方利用這個時期檢修各殿香案。

▲北港朝天宮現利用封閉期間，聘請鑿花師傅張旭輝檢修廟內各殿的香案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮將正殿媽祖神尊請到廟門前的仁川殿，並在廟埕外搭棚，讓信徒在廟外往內參拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

紀仁智說，朝天宮各殿的香案年代久遠，媽祖殿的香案是清光緒34年（西元1908年）由木雕大師陳應彬製作，距今已有113年，另外，觀音殿香案距今也100多年。並指出，現由鑿花師傅張旭輝詳細檢視各殿香案細處，如有破損地方再用透明塑膠袋畫底圖，接著用牛樟雕刻修復，但如觀音殿的香案較特別，為崁入式，所以修復困難度更高。

▲北港朝天宮現利用封閉期間，聘請鑿花師傅張旭輝檢修廟內各殿的香案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲朝天宮各殿的香案年代久遠，媽祖殿的香案是清光緒34年（西元1908年）由木雕大師陳應彬製作，距今已有113年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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