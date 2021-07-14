拒打疫苗！雲林街友暴斃公園涼亭嚇壞商家　報驗採檢釐清死因

▲商家向警方報案後，由斗南警分局員警前往處理並蒐證，現場未發現打鬥痕跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮南台圓環公園附近商家於昨（13）日晚上，發現公園內涼亭中有人一動也不動，感覺不對勁而報警，警方到場發現該男子為街友，不明原因已無呼吸心跳，初步排除他殺嫌疑，而是否染疫或其他死因，正由警方報請檢方相驗和衛生局採檢，現場和周邊已由鎮公所派員進行全面性清消。

據了解，死者為籍設台南市山上區的53歲凃姓街友，曾由雲林縣社工人員安置在斗六市人安基金會的雲林平安站，因嗜酒而離開平安站於街上遊蕩，經常在斗南鎮福德陸橋下和南台圓環公園內涼亭夜宿。昨日晚上8時30分許，經圓環旁商家發現躺在涼亭涼椅上多時為移動感覺有異。

▲斗南鎮公所為了防疫防範，將陳屍現場周遭包含南台圓環公園內外及擴大範圍，在今日清晨由清潔隊人員進行全面清消完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

商家向警方報案後，由斗南警分局員警前往處理並蒐證，現場未發現打鬥痕跡，且據目擊者表示並未發現有人接觸或爭吵，因而初步排除他殺嫌疑，而是否染疫，警方則已報請檢察官相驗和衛生局採檢以釐清死因。

斗南鎮公所社會課長盧瓊枝指出，該名凃姓街友自離開斗六市雲林平安站後，即在福德陸橋下夜宿，或獨自在南台圓環公園內涼亭乘坐；6月28日雲林縣政府統籌啟動街友疫苗接種專案時，凃姓街友並未施打疫苗，始在7月2日前往訪視，發現其身體雖然虛弱，但是目視並無大礙，也給予物資果腹和提供口罩，並詢問安置與施打疫苗意願，均遭拒絕，表示希望把疫苗留給他人施打。

盧瓊枝表示，目前針對死因，已通報雲林縣衛生局採檢中，也為了防疫防範，將陳屍現場周遭包含南台圓環公園內外及擴大範圍，在今日清晨由清潔隊人員進行全面清消完畢。

▲斗南鎮公所為了防疫防範，將陳屍現場周遭包含南台圓環公園內外及擴大範圍，在今日清晨由清潔隊人員進行全面清消完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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