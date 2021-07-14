斗六當街尋仇砍人！3男1女尋仇　車上搜出安毒刀械子彈　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市13日晚間約20時30分於發生持刀攻擊案件，警方出動快打部隊，將正要離開現場的一車4人攔查在距離現場在距百米路口。該案造成一名林姓男子手臂10多公分刀傷送醫救治，警方指出，雙方認識卻因有糾紛導致上街尋仇，全案依妨害秩序、傷害、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

▲雲林斗六市鎮北路與北平路口發生有民眾遭人持刀攻擊案件，警方攔查涉嫌人車，逮3男1女現場查扣涉案刀械。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六分局於昨日晚間20時30分接獲報案，指出，在斗六市鎮北路與北平路口發生有民眾遭人持刀攻擊案件，警方獲報後立即出動快速打擊部隊趕赴現場，抵達現場時發現嫌疑人正駕駛車輛準備離去，員警見狀即刻上前追捕並在鎮北路與明德北路口將涉案車輛攔查，利用優勢警力控制現場。

▲警方於涉嫌人車中查獲刀械、毒品及子彈，將持續擴大追查來源及是否另藏槍枝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，被害人林男(44歲)與張男(35歲)互相認識，日前雙方曾發生糾紛衝突，張嫌於昨日夥同林男(38歲)駕車，載著戴男(32歲)及李女(29歲)共一車4人至斗六市地區找尋被害者林男，碰巧在鎮北路大乾宮前發現林男，張男與林姓友人隨即下車一人徒手一人持刀攻擊林姓被害人，造成被害人左手臂約10多公分刀傷後離去。

▲2男下車將被害人砍傷後隨即離去，在相隔百米路口遭趕抵警車攔截圍捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，第一時間獲報後隨即出動6車12人快打部隊到場，並通報救護車協助傷者就醫，遭警方攔查之白色自小客車內共有3男1女，警方在車內查獲作案用之刀械、毒品安非他命4包及子彈15顆等違禁物品，全案依妨害秩序、傷害、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

▲2男下車將被害人砍傷後隨即離去，在相隔百米路口遭趕抵警車攔截圍捕。（圖／民眾提供）

斗六警分局副分局長黃仁男指出，將針對子彈毒品等違禁物品持續擴大追查來源，及是否持有槍支或其他違禁物品，並表示，對任何暴力行為均會除惡務盡，依法嚴辦，絕不容許挑釁治安行為。斗六分局長蔡進明表示，疫情期間警方執法沒有空窗期，對於任何街頭暴力犯罪絕對強勢執法、依法嚴懲，以靖社會治安。

▲該起傷人事件造成一名男子左手臂受到10多公分撕裂傷，由救護車送往成大斗六分院救治。（圖／民眾提供）





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