蔡英文視訊為醫護加油　拜託國人踴躍登記疫苗提升覆蓋率

▲總統蔡英文跟醫師公會視訊，為他們加油打氣。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

全國疫情仍在控制當中，第一線醫護面臨高風險仍堅守崗位守護國人健康。總統蔡英文13日透過視訊參與醫師公會舉辦的疫情應變會議，感謝他們的付出，也提醒國人踴躍登記疫苗施打意願，提升覆蓋率。

蔡英文14日在臉書發文表示，昨天透過視訊參與醫師公會全聯會主辦的因應疫情應變會議。這段時間以來，醫護人員不但堅守住第一線的崗位，也透過每週的疫情應變會議，持續提供政府在防疫政策上的協助，因為有醫護人員的努力，台灣的疫情，才能夠逐步獲得控制。

蔡英文說，醫護人員辛苦的付出，令人感佩。看到有人在網路上中傷他們，增加他們的壓力，深深不以為然，也要拜託大家，一起來給醫護人員更多的鼓勵和支持；在接種疫苗時，請向醫護人員說聲謝謝；到醫院診所求診時，也請向醫護人員說聲謝謝，「我也要感謝醫護人員的家人，謝謝你們的默默支持和守護，醫護人員辛苦了，謝謝你們的付出！」

此外，蔡英文也提到，如何提升全國疫苗施打覆蓋率，減輕醫護人員的負擔，是現在最關鍵的工作，也需要民眾的協助配合。要再一次拜託大家，請踴躍登記疫苗施打意願，一起為防疫工作盡一分心力。

根據指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

預約管道分為線上預約以及實體預約，線上預約可選擇1922網站https://1922.gov.tw/vas/，或是健保快易通APP；實體預約須持健保卡至全國四大超商機台、藥局、衛生所進行預約。疫苗施打期間為7月16日至7月22日，以AZ疫苗為主，籲請民眾準時前往接種。