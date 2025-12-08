「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

▲SF特種部隊射擊遊戲曾是台灣職業電競選手必備項目。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

韓國第一人稱射擊遊戲「SPECIAL FORCE ONLINE」在台爆發代理權糾紛，前代理公司拉美特疑似在得知韓國母公司不再續約後，刻意排除母公司權限，並在未獲授權的情況下，持續經營台灣伺服器；台北地檢署調查後，8日依違反《著作權法》、《商標法》起訴拉美特、致探量子2間公司與韓籍負責人李鎬東。

SPECIAL FORCE ONLINE(特種部隊ONLINE，SF ONLINE)是台灣早期電競熱門項目，要進入職業電競領域的選手一定熟悉這款遊戲，不少隊伍因為參與這款遊戲的國際賽打出名號，2017年華義國際停止代理後，母公司Cosmos Infra找拉美特國際接手經營台灣伺服器。

拉美特原本與母公司共同管理台灣伺服器，但在2020年間，Cosmos Infra透露不再續約代理權，雙方鬧翻，拉美特封鎖Cosmos Infra權限，直到代理權10月24日到期後，拉美特持續經營台灣伺服器遊戲，Cosmos Infra無法關台，一怒之下，在台韓兩地開打著作權官司。

拉美特與負責人李東鎬(LEE HODONG)原本在台灣獲得不起訴處分，但經高檢署智財分署再議發回，北檢第二度調查認為，拉美特確實未獲續約，就擅自經營屬於Cosmos Infra的軟體程式，涉嫌違反《著作權法》，另外未經同意使用商標，則涉及《商標法》，因拉美特在2021年解散後尚在清算程序，台灣伺服器改由致探量子公司接手營運，負責人同樣是李東鎬，檢察官因此將前後2家公司與李東鎬都一併提起公訴。

目前Cosmos Infra已將遊戲授權給另間台灣公司樂意傳播，並開設新的伺服器供玩家遊戲，至於李東鎬則因為在韓國的官司進行中，遭當地司法機關限制出境。