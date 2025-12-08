　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

▲▼30 小時奮戰！華義開辦《Special Force 2》馬拉松對抗。（圖／資料照）

▲SF特種部隊射擊遊戲曾是台灣職業電競選手必備項目。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

韓國第一人稱射擊遊戲「SPECIAL FORCE ONLINE」在台爆發代理權糾紛，前代理公司拉美特疑似在得知韓國母公司不再續約後，刻意排除母公司權限，並在未獲授權的情況下，持續經營台灣伺服器；台北地檢署調查後，8日依違反《著作權法》、《商標法》起訴拉美特、致探量子2間公司與韓籍負責人李鎬東。

SPECIAL FORCE ONLINE(特種部隊ONLINE，SF ONLINE)是台灣早期電競熱門項目，要進入職業電競領域的選手一定熟悉這款遊戲，不少隊伍因為參與這款遊戲的國際賽打出名號，2017年華義國際停止代理後，母公司Cosmos Infra找拉美特國際接手經營台灣伺服器。

拉美特原本與母公司共同管理台灣伺服器，但在2020年間，Cosmos Infra透露不再續約代理權，雙方鬧翻，拉美特封鎖Cosmos Infra權限，直到代理權10月24日到期後，拉美特持續經營台灣伺服器遊戲，Cosmos Infra無法關台，一怒之下，在台韓兩地開打著作權官司。

拉美特與負責人李東鎬(LEE HODONG)原本在台灣獲得不起訴處分，但經高檢署智財分署再議發回，北檢第二度調查認為，拉美特確實未獲續約，就擅自經營屬於Cosmos Infra的軟體程式，涉嫌違反《著作權法》，另外未經同意使用商標，則涉及《商標法》，因拉美特在2021年解散後尚在清算程序，台灣伺服器改由致探量子公司接手營運，負責人同樣是李東鎬，檢察官因此將前後2家公司與李東鎬都一併提起公訴。

目前Cosmos Infra已將遊戲授權給另間台灣公司樂意傳播，並開設新的伺服器供玩家遊戲，至於李東鎬則因為在韓國的官司進行中，遭當地司法機關限制出境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

日本新法西斯恐釀第3次世界大戰　高志凱：美不願當炮灰下場機率低

又是毒駕！男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制搜出一堆毒品

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台2線大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛當場慘死

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

更多熱門

相關新聞

2025臺北城市盃吸破千民眾朝聖

2025臺北城市盃吸破千民眾朝聖

由台北市體育局所舉辦，每年年末都會吸引電競粉絲朝聖的「2025臺北城市盃國際電競大賽」於11月8、9日圓滿落幕，今年以《傳說對決》、《快打旋風6》做為比賽項目，呼應即將到來的名古屋亞運電競項目，不僅有本土選手參戰，更有從新加坡、香港遠道而來的挑戰者，被視為亞運的前哨站。除了刺激電競賽事外，同時邀請人氣團體AcQUA源少年、Fubon Angels啦啦隊等到場應援炒熱氣氛，讓所有民眾在享受賽事之餘，也能在音樂的助燃下更沉浸的體驗氛圍。

馬斯克放話Grok5將挑戰英雄聯盟世界冠軍

馬斯克放話Grok5將挑戰英雄聯盟世界冠軍

50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！正解曝光

50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！正解曝光

AI背後隱藏的「剝削黑暗面」！

AI背後隱藏的「剝削黑暗面」！

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

關鍵字：

電競SF ONLINE特種部隊雙胞代理著作權商標

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面