打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大洞

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

中央疫苗預約平台昨（13）日開放18歲以上民眾進行意願登記，就有打過2劑AZ疫苗的網友好奇測試，結果竟成功送出。一席話被網友狂酸，登記不代表會通知；但也有內行人理解原po所要表達之意，直言的確有漏洞。

網友昨在Dcard發文表示，他已經打過2劑AZ疫苗，但收到朋友傳來意願登記的消息後，突然產生調皮的想法，想測試自己是否能登記到，「果不其然，驗證完身分，還真的讓我登記成功了！」

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對此，不少網友留言處開嘲諷，「登記跟可預約兩回事好嗎」、「好俏皮呢」、「意願登記而已爽什麼」、「好啦可以下去領便當了」、「可憐，把打疫苗當吃飯是嗎？就打完了還上去亂是什麼心態」。

不過，也有人理解原po的意思，指出「他並沒有說錯，這明顯是系統存在漏洞，系統的存在應該是為了降低人力負擔，對不符合資格的人理應進行排除，如果還要事後依靠人力進行核對，那並不符合這套系統的設立初衷。」

▲網友認同原po，直言系統的存在就是為了降低人力負擔，而這明顯不符設立初衷。（圖／翻攝自Dcard）

他接著提到，「當出現零星個案莫名被排入第九類人員時就很奇怪了，也別說只是意願登記而已，因為疫苗施打的預約登記名單，就是從意願登記名單裡面抽取的。」

還有其他網友點頭附和，「只能說這個測試很正確，理應讓當局面對問題，解決問題才是，而且漏洞是事實，不懂有什麼好嘴的，一般企業都還專門找駭客鑽漏洞，這種一般老百姓就發現的問題那就真的是很大洞。」

事後，原po也解釋，自己在科技業當測試工程師，「看到這個系統再加上自身的條件，就想測試看看有沒有問題，算是職業病發作吧！結果找出問題，順便嘲諷一下政府就被嘴爛，我看這國家真的是病了。」