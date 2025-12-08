科學老師用「Google共享文件」私聊學生　在教室、家中性虐被捕





▲男老師性虐學生被捕。（圖／翻攝自Palm Beach County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男老師被控利用Google共享文件與一名女學生秘密交流，後來還將該名學生誘拐至自己的公寓、辦公室與教室中發生性關係，並在其身上留下瘀傷和咬痕被捕。

在佛州東南部棕櫚灘郡(Palm Beach)當地私人學院the Donna Klein Jewish Academy，擔任科學老師的26歲男子法利(Elias Gordon Farley)，於11月18日被學生舉報涉嫌虐待行為後被捕。

受害學生告訴警方，2人使用Google共享文件交流，一開始只是隨意的對話，後來開始傳送露骨訊息，包含在裡面描述性行為與計畫何時見面。

根據受害者證詞，2人今年9月至10月期間在教室與辦公室中發生性關係，11月後她曾2次前往法利公寓，由於過程中法利會對她施虐，後來她向一名美術老師展示身上的咬痕和瘀傷，才讓事件曝光。

警方取得校方監視器畫面證實學生說法，法利12月4日被捕後，目前被關押中，身上被控2項重罪，保釋金定為50萬美元。學校表示，學校正在全力配合調查，將會以審慎的態度處理案件。