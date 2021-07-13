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「香菸可超買疫苗不能？」　江啟臣：國民黨會全力協助4縣市買BNT

▲▼7/12國民黨由主席江啟臣及秘書長李乾龍代表捐贈防疫物資一批給新北市立土城醫院，院方由副院長魏國珍代表出面接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲江啟臣捐贈防疫物資。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（13日）出席台中公益關懷活動，針對日前南投、花蓮、雲林、台東4縣市委託藥商採購250萬劑BNT疫苗卻遭政院否決，他表示，國民黨會堅持做對的事，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助4縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買」，他希望蔡政府不要阻擋。

江啟臣強調，保護人民生命、照顧人民生計，是政府最基本的責任跟義務，遺憾的是政府在防疫與紓困中已失能，不顧人民死活，只顧自己的聲量，視人命如草芥，結果是要人民自救。

江啟臣指出，民間協助並不代表政府能躲過責任，紓困編了8400億預算，迄今有多少紓困孤兒？他再次呼籲，若不普發1萬元現金，現還有尚未發出的1600億特別預算，是否可讓全民每人發放5000元紓困？

對於永齡基金會及台積電採購BNT疫苗已簽約，江啟臣表示，這證明政府在過程中有政治考量及意識形態的堅持，最後非要民間出面才能完成採購，民間3個禮拜能完成的事，政府為何超過8個月都做不到？證明蔡政府只會欺騙民眾。

針對國民黨執政縣市打算採購疫苗，卻遭政院否決，江啟臣強調，國民黨會堅持做對的事，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助4縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買？」希望蔡政府不要阻擋。

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