「香菸可超買疫苗不能？」　江啟臣：國民黨會全力協助4縣市買BNT

▲江啟臣捐贈防疫物資。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（13日）出席台中公益關懷活動，針對日前南投、花蓮、雲林、台東4縣市委託藥商採購250萬劑BNT疫苗卻遭政院否決，他表示，國民黨會堅持做對的事，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助4縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買」，他希望蔡政府不要阻擋。

江啟臣強調，保護人民生命、照顧人民生計，是政府最基本的責任跟義務，遺憾的是政府在防疫與紓困中已失能，不顧人民死活，只顧自己的聲量，視人命如草芥，結果是要人民自救。

江啟臣指出，民間協助並不代表政府能躲過責任，紓困編了8400億預算，迄今有多少紓困孤兒？他再次呼籲，若不普發1萬元現金，現還有尚未發出的1600億特別預算，是否可讓全民每人發放5000元紓困？

對於永齡基金會及台積電採購BNT疫苗已簽約，江啟臣表示，這證明政府在過程中有政治考量及意識形態的堅持，最後非要民間出面才能完成採購，民間3個禮拜能完成的事，政府為何超過8個月都做不到？證明蔡政府只會欺騙民眾。

針對國民黨執政縣市打算採購疫苗，卻遭政院否決，江啟臣強調，國民黨會堅持做對的事，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助4縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買？」希望蔡政府不要阻擋。