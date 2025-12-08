　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE TODAY盤點2025十大新聞　川普關稅、大S猝逝都上榜

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

▲LINE TODAY 盤點 2025 十大新聞。（圖／LINE）

記者吳立言／綜合報導

通訊軟體 LINE 旗下新聞服務 LINE TODAY 今（8）日發布「2025 年度十大熱門新聞」，盤點今年在台灣用戶間最受關注的焦點事件。受到全球政經局勢變化影響，「川普關稅政策」因牽動國際供應鏈、影響台灣物價與產業布局，成為年度點閱與關注度最高的新聞，名列榜首。

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

根據統計，2025 年度十大熱門新聞橫跨經濟民生、社會安全與重大突發事件三大面向。其中，「川普關稅政策」被視為影響產業與通膨預期的重要變數；與民眾日常生活直接相關的「國定假日制度調整」與「全民普發現金一萬元」則分別拿下第八與第九名，反映小確幸政策仍具高度討論度。

在健康與社會安全方面，「大 S 猝逝」相關報導因牽連流感併發重症議題，引發社會對流感疫苗與防護意識的再度重視，並帶動短期內疫苗接種量明顯攀升，排名第二。「台中百貨氣爆」事故凸顯公共安全與管線管理問題，位居第三；「詐騙太猖獗」從個案遭遇到跨境犯罪手法，揭示詐騙產業鏈規模與手法演變，成為第五名。

在重大災害與社會互助方面，「數十萬鏟子超人湧花蓮」的畫面成為今年最具代表性的集體記憶之一。面對東台灣洪災與災後重建壓力，各地志工自發北中南串聯前往協助，體現民間社會強大的互助網絡，相關新聞獲選為年度第四名。

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

LINE TODAY 今年 8 月推出「討論牆」功能，讓用戶能在新聞閱讀之外發表觀點、參與公共討論。本次也首度公布討論牆熱門話題榜單，用戶最關心的議題同樣集中在「政治」、「民生」與「社會安全」三大類。

在政治議題部分，「柯文哲司法風暴延燒」相關討論熱度居冠，顯示用戶對高層政治人物動向及司法正義議題抱持高度關心。民生議題方面，「普發現金怎麼發」成為第二大熱門話題，尤其針對 13 歲代領門檻，引發關於未成年理財自主權、家長角色與制度設計的多方辯論。

重大社會事件同樣在討論牆上掀起波瀾。「苗栗隨機砍人」與「台北車站性侵案」兩起案件，集中反映了民眾對街頭治安與公共場域安全的焦慮，許多留言呼籲強化社會安全網、檢討精神醫療與社會支持系統。相較之下，「鏟子超人」相關話題則成為用戶表達正向情緒與肯定民間力量的重要出口。

此外，「旅遊市場兩極化」亦列入熱門話題之中，呈現國旅與出國消費取向分歧的現象。有用戶傾向支持國內旅遊、認為可帶動在地經濟，也有人主張出國旅遊仍具價格與體驗優勢，顯示疫情後旅遊市場新常態已逐步成形。

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

在國際新聞方面，LINE TODAY 旗下國際專區「TODAY 看世界」的年度最多觀看 Top 10 也同步曝光。從榜單內容可見，用戶對國際衝突、地緣政治與兩岸情勢有高度敏感度。

排行中，多則報導聚焦全球安全與災害風險，包括揭露防災漏洞的「德州洪災」案例、以色列空襲伊朗核設施引發的區域緊張，以及印度與巴基斯坦之間的軍事角力等，呈現民眾對戰爭風險與極端氣候衝擊的憂慮。

與台灣直接相關的國際觀察也受到關注，例如外媒對「大罷免案」的評論，牽涉民主機制運作與社會撕裂議題；以及美國對中國實施的高階晶片出口管制，包含輝達（NVIDIA）部分產品禁售中國，引發科技供應鏈重組與「科技圍堵」效應的連鎖討論。對於高度依賴科技產業的台灣而言，這類報導被視為評估未來產業風險的重要參考。

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

LINE TODAY 也整理 2025 年度「投票」功能的使用概況。統計顯示，今年用戶投票參與度相較 2024 年明顯提升，熱門投票 Top 5 中，「大罷免」相關投票累積近 20 萬人次，是去年最高投票量的約兩倍；前四名題目均突破 10 萬人次，顯示用戶已逐漸將線上投票視為表達意見的一種參與形式。

從題材來看，公共政策相關議題最能驅動投票行為，包括普發現金、公投制度調整與學制改革等，都引發用戶希望透過投票反映立場。平台觀察指出，這類題目通常牽涉實質權益、制度公平與世代差異，更容易激起討論與表態意願。

▲▼LINE TODAY2025十大新聞。（圖／LINE）

在生活消費面向，LINE TODAY 也透過「食在榜」企劃公布「2025 年度美食排行榜」。官方表示，榜單由編輯團隊與美食評審合作，綜合多項數據指標，包括網路聲量、餐廳評價數量、用戶評分與近期熱度等，量化篩選出「值得回訪」的餐廳名單，今年累計已推出 23 個主題榜。

配合台灣用戶週末聚餐與訂位需求，相關榜單固定於雙週四下午發布，方便民眾規劃週末行程。2025 年度用戶關注度最高的三大主題為「吃到飽餐廳」、「平價牛排館」與「景觀餐廳」，LINE TODAY 也依此公布對應的年度餐廳排行榜，成為許多用戶尋找聚餐地點、公司尾牙與家庭聚會的參考依據。

綜觀今年數據，LINE TODAY 指出，台灣用戶在新聞閱讀、互動討論與投票表態三個面向上，展現出對經濟民生、社會安全與國際局勢的高度關注，同時也保有對生活娛樂與美食消費的興趣。透過年度盤點，可以看見 2025 年台灣社會的焦慮、期待與集體記憶，並為未來一年的公共討論定下觀察基調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／越籍媽帶走1歲兒！罹癌前夫哽咽請求...法官聽到了
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Pro驚現相機降級

戀愛兔擊敗吉伊卡哇成貼圖冠軍

蘋果AirTag 2傳年底登場

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

用科技守護生命！無人機開啟救援新時代

蘋果將iOS 26設為「主動推薦」

LINE TODAY盤點2025十大新聞

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

三星「內部喬不攏」S26恐大漲　

LINE示警換機一錯誤救不回

蘋果新款Studio Display傳2026年登場

臉書「2經典功能」走入歷史！退場時間曝

美光宣布退出Crucial消費型業務

更多熱門

相關新聞

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

內政部警政署刑事局今（4日）公布，因「小紅書」資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，政府將對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。對此，國民黨北市議員張斯綱表示，FB、LINE、YT涉詐幾件？要不要一併公布？超過六成民眾曾在臉書遇過詐騙，近五成LINE用戶也表示遇過詐騙，打詐不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。

LINE 2025年度貼圖回顧登場！

LINE 2025年度貼圖回顧登場！

美聯邦公報：韓汽車關稅「追溯調降15%」

美聯邦公報：韓汽車關稅「追溯調降15%」

戀愛兔擊敗吉伊卡哇成貼圖冠軍

戀愛兔擊敗吉伊卡哇成貼圖冠軍

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空

關鍵字：

川普關稅大S猝逝LINETODAY2025年度十大新聞普發現金鏟子超人LINE

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面