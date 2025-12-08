LINE TODAY盤點2025十大新聞　川普關稅、大S猝逝都上榜

▲LINE TODAY 盤點 2025 十大新聞。（圖／LINE）

記者吳立言／綜合報導

通訊軟體 LINE 旗下新聞服務 LINE TODAY 今（8）日發布「2025 年度十大熱門新聞」，盤點今年在台灣用戶間最受關注的焦點事件。受到全球政經局勢變化影響，「川普關稅政策」因牽動國際供應鏈、影響台灣物價與產業布局，成為年度點閱與關注度最高的新聞，名列榜首。

根據統計，2025 年度十大熱門新聞橫跨經濟民生、社會安全與重大突發事件三大面向。其中，「川普關稅政策」被視為影響產業與通膨預期的重要變數；與民眾日常生活直接相關的「國定假日制度調整」與「全民普發現金一萬元」則分別拿下第八與第九名，反映小確幸政策仍具高度討論度。

在健康與社會安全方面，「大 S 猝逝」相關報導因牽連流感併發重症議題，引發社會對流感疫苗與防護意識的再度重視，並帶動短期內疫苗接種量明顯攀升，排名第二。「台中百貨氣爆」事故凸顯公共安全與管線管理問題，位居第三；「詐騙太猖獗」從個案遭遇到跨境犯罪手法，揭示詐騙產業鏈規模與手法演變，成為第五名。

在重大災害與社會互助方面，「數十萬鏟子超人湧花蓮」的畫面成為今年最具代表性的集體記憶之一。面對東台灣洪災與災後重建壓力，各地志工自發北中南串聯前往協助，體現民間社會強大的互助網絡，相關新聞獲選為年度第四名。

LINE TODAY 今年 8 月推出「討論牆」功能，讓用戶能在新聞閱讀之外發表觀點、參與公共討論。本次也首度公布討論牆熱門話題榜單，用戶最關心的議題同樣集中在「政治」、「民生」與「社會安全」三大類。

在政治議題部分，「柯文哲司法風暴延燒」相關討論熱度居冠，顯示用戶對高層政治人物動向及司法正義議題抱持高度關心。民生議題方面，「普發現金怎麼發」成為第二大熱門話題，尤其針對 13 歲代領門檻，引發關於未成年理財自主權、家長角色與制度設計的多方辯論。

重大社會事件同樣在討論牆上掀起波瀾。「苗栗隨機砍人」與「台北車站性侵案」兩起案件，集中反映了民眾對街頭治安與公共場域安全的焦慮，許多留言呼籲強化社會安全網、檢討精神醫療與社會支持系統。相較之下，「鏟子超人」相關話題則成為用戶表達正向情緒與肯定民間力量的重要出口。

此外，「旅遊市場兩極化」亦列入熱門話題之中，呈現國旅與出國消費取向分歧的現象。有用戶傾向支持國內旅遊、認為可帶動在地經濟，也有人主張出國旅遊仍具價格與體驗優勢，顯示疫情後旅遊市場新常態已逐步成形。

在國際新聞方面，LINE TODAY 旗下國際專區「TODAY 看世界」的年度最多觀看 Top 10 也同步曝光。從榜單內容可見，用戶對國際衝突、地緣政治與兩岸情勢有高度敏感度。

排行中，多則報導聚焦全球安全與災害風險，包括揭露防災漏洞的「德州洪災」案例、以色列空襲伊朗核設施引發的區域緊張，以及印度與巴基斯坦之間的軍事角力等，呈現民眾對戰爭風險與極端氣候衝擊的憂慮。

與台灣直接相關的國際觀察也受到關注，例如外媒對「大罷免案」的評論，牽涉民主機制運作與社會撕裂議題；以及美國對中國實施的高階晶片出口管制，包含輝達（NVIDIA）部分產品禁售中國，引發科技供應鏈重組與「科技圍堵」效應的連鎖討論。對於高度依賴科技產業的台灣而言，這類報導被視為評估未來產業風險的重要參考。

LINE TODAY 也整理 2025 年度「投票」功能的使用概況。統計顯示，今年用戶投票參與度相較 2024 年明顯提升，熱門投票 Top 5 中，「大罷免」相關投票累積近 20 萬人次，是去年最高投票量的約兩倍；前四名題目均突破 10 萬人次，顯示用戶已逐漸將線上投票視為表達意見的一種參與形式。

從題材來看，公共政策相關議題最能驅動投票行為，包括普發現金、公投制度調整與學制改革等，都引發用戶希望透過投票反映立場。平台觀察指出，這類題目通常牽涉實質權益、制度公平與世代差異，更容易激起討論與表態意願。

在生活消費面向，LINE TODAY 也透過「食在榜」企劃公布「2025 年度美食排行榜」。官方表示，榜單由編輯團隊與美食評審合作，綜合多項數據指標，包括網路聲量、餐廳評價數量、用戶評分與近期熱度等，量化篩選出「值得回訪」的餐廳名單，今年累計已推出 23 個主題榜。

配合台灣用戶週末聚餐與訂位需求，相關榜單固定於雙週四下午發布，方便民眾規劃週末行程。2025 年度用戶關注度最高的三大主題為「吃到飽餐廳」、「平價牛排館」與「景觀餐廳」，LINE TODAY 也依此公布對應的年度餐廳排行榜，成為許多用戶尋找聚餐地點、公司尾牙與家庭聚會的參考依據。

綜觀今年數據，LINE TODAY 指出，台灣用戶在新聞閱讀、互動討論與投票表態三個面向上，展現出對經濟民生、社會安全與國際局勢的高度關注，同時也保有對生活娛樂與美食消費的興趣。透過年度盤點，可以看見 2025 年台灣社會的焦慮、期待與集體記憶，並為未來一年的公共討論定下觀察基調。