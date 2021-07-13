他曝百萬人選AZ「全在賭1件事」　狂讚：超有sense的18歲以上

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（13日）上午宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願，符合資格者可上網進行意願登記；行政院政務委員唐鳳今下午透露，這次單勾選AZ的人數超過130萬人。對此，前疾管局長張鴻仁在臉書發文狂讚，超有sense的「十八歲以上」，並指出百萬人登記是在「賭」第一劑打AZ，那麼第二劑剛好等到BNT，混打保護力更佳！

「COVID-19公費疫苗預約平台」與「健保快易通app」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」，可選莫德納或AZ疫苗。唐鳳在防疫記者會上也透露，至下午1點為止，單勾選AZ疫苗的人數超過130萬，AZ和莫德納都能接受的，也超過110萬人。

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▲18歲（含）以上今開放預約登記打疫苗。（圖／翻攝官方網站）

對此，前疾管局長張鴻仁就在臉書發文激讚，「兩小時登記超過四百萬人，超有sense的十八歲以上」，台灣最中堅族群「十八歲以上」，對疫苗的認知世界少有，尤其經過幾個月來一直被抹黑的AZ，還能夠有這個令人驚艷的數字。

張鴻仁認為，證明「大家的『獨立思考及判斷力』越來越強之外」，他還透露另一個原因是，大家「『賭』第一劑打AZ，那麼第二劑剛好等到BNT，混打保護力更佳」的心態。

張鴻仁表示，除了證明，大家的「獨立思考及判斷力」越來越強之外，背後還有一個原因，是「賭」第一劑打AZ，那麼第二劑剛好等到BNT，混打保護力更佳，「我太佩服了！台灣的實力在民間和人民，展現無遺，我要為此時此刻，留下歷史紀錄！」