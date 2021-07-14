驚悚畫面曝！台64線大貨車翻落橋下　行車紀錄器全都錄

記者林冠吟／綜合報導

新北市五股段台64線快速道路12日晚間9時許發生一起嚴重的車禍事故，一名林姓司機駕駛新竹物流的大貨車，疑似疲勞駕駛，衝出高架道路，車輛自約5米高的橋樑墜落，當場被拋飛，傷重不治，而最新的行車紀錄器也曝光了。

▲一輛新竹物流貨車衝出台64線高架墜落，駕駛拋出車外命危，最新行車紀錄器畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



台64線快速道路12日發生一起大貨車疑似疲勞駕駛，自5公尺高的高架道路上翻落的意外，就有網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享後方車輛的行車紀錄器，自影片中可以看到大貨車在轉彎時疑似車速過快，先擦撞到旁邊的護欄後，整輛車重心不穩傾斜後翻落外側護欄。

驚悚的畫面曝光後，也讓網友在貼文下面留言「阿北，出事了！」、「車速過快？」、「橋下的汽機車嚇到了褲底一包」、「彎的過去叫拓海，彎不過去就填海」，但也有網友指出，大貨車發生翻落意外事故的路段為下坡路段與彎道，提醒駕駛人行經該段時務必減速慢行。

而林姓司機的家屬也透露，由於林男近日忙著照顧生病的妻子，晚上還要跑夜車多賺錢，猜測可能疲勞駕駛釀禍，但詳細事故原因為何，仍待警方調查釐清。

警方表示，12日晚間9時28分獲報，林男駕駛的曳引拖板貨車撞破護欄墜落，車輛的車頭全毀，駕駛被拋出車外，當下已斷氣，送往板橋亞東醫院急救，於同日晚間10時42分宣告不治。

▲▼一輛新竹物流貨車衝出台64線高架墜落，駕駛拋出車外命危。（圖／記者陳豐德翻攝）