補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

▲台中補教師對3名女童伸出狼爪遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台中市一名陳姓男子與妻子一同經營補習班，2013年至2017年間卻利用職務之便，先後對3名國小女童伸出狼爪。事件曝光後，陳男被依照加重強制猥褻罪判刑4年6月確定；另外，其中一名女童的家長也提出民事告訴，法院判陳應賠償30萬元確定。

判決指出，陳男與王姓妻子在台中一同經營補習班，並擔任助理教師，平日負責教導並回覆學童課業上的問題，沒想到他2013年至2017年間竟分別當時年齡介於9至12歲的3名女童伸出狼爪，出手撫摸、搓揉女童胸部、大腿、下體等處，甚至強吻女童。

女童A指出，陳男會趁她在補習班寫功課、午睡時，撫摸她的大腿、下體、揉胸，陳男有一次還趁她抱狗時，假裝摸狗藉機碰觸她的胸部。A提到，有次陳男突然從後方熊抱、隔著褲子撫摸她的下體，她罵陳男變態，不料，對方竟還用開玩笑的口氣反問，「是大變態還是小變態」。

女童A表示，這些事件導致她看到性騷擾宣導海報會想哭，想到或看到陳男會用手抓自己手臂，也因此留下疤痕。事後她忍無可忍才告訴媽媽，媽媽向陳妻反映情況，陳妻允諾不會再讓女童接觸到陳男，事後趁著女童A前往補習班時，要求女童「不要告訴別人這件事」，退費之後不了了之。

女童A升上國中後，將事件告知也在補習班上課的女童C，這才得知對方也有類似遭遇，而另名女童B雖然曾聽女童A警告「要小心陳男」，但還是不幸遭遇狼爪襲擊。而女童A也向學校輔導老師哭訴，曾遭陳男上下其手，經校方通報，整起事件才因此曝光！

▲遭遇事件過後，女童心中留下巨大陰影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

面對女童的指控，陳男否認有任何強制猥褻、性騷擾的行為，表示學生有問題問他時，他都會協助解答，「我只有拍拍她們的肩膀，沒有整個抱住她們」。

法院勘驗女童們的對話發現，女童們曾多次傳訊，「沒辦法忘記那件事」、「我還是會怕我爸」、「有時候我爸把手放我腿上我就會推開」、「可是我覺得連自己爸爸都怕，那我到底是什麼東西」、「因為他(女童爸)是男的，你就會想起他(陳男)，而害怕在你眼前的人」等，認為3名女童受害後，因為年幼不知如何處理而心有顧慮，且經歷一段身心飽受驚恐，出現壓力後反應。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為女童雖然有部分陳述前後不符，是因為事發時女童們年幼、觀察記憶能力較弱，或時隔較久，但主要情節大致相符，依照對未滿14歲女子強制猥褻罪判陳男應執行有期徒刑6年；另依成年人故意對少年犯性騷擾罪判應執行有期徒刑10月，得易科罰金。

案經上訴台中高分院，法院勘驗各項事證後，對未滿14歲女子強制猥褻罪部分，改判陳男應執行有期徒刑4年6月；日前最高法院將陳男的上訴駁回，全案定讞。

其中一名女童家長再對陳男提出民事訴訟，台中高分院判陳男應賠償女童30萬元精神撫慰金，扣除由台中地檢署支出的20萬犯罪被害補償金，仍須賠償女童10萬元確定。

另外，台中地檢署也對陳男提出訴訟，要求返還犯罪被害補償金，台中簡易庭審理過後，判陳男要給付中檢20萬元。