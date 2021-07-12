　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中補教師對3名女童伸出狼爪遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台中市一名陳姓男子與妻子一同經營補習班，2013年至2017年間卻利用職務之便，先後對3名國小女童伸出狼爪。事件曝光後，陳男被依照加重強制猥褻罪判刑4年6月確定；另外，其中一名女童的家長也提出民事告訴，法院判陳應賠償30萬元確定。

判決指出，陳男與王姓妻子在台中一同經營補習班，並擔任助理教師，平日負責教導並回覆學童課業上的問題，沒想到他2013年至2017年間竟分別當時年齡介於9至12歲的3名女童伸出狼爪，出手撫摸、搓揉女童胸部、大腿、下體等處，甚至強吻女童。

女童A指出，陳男會趁她在補習班寫功課、午睡時，撫摸她的大腿、下體、揉胸，陳男有一次還趁她抱狗時，假裝摸狗藉機碰觸她的胸部。A提到，有次陳男突然從後方熊抱、隔著褲子撫摸她的下體，她罵陳男變態，不料，對方竟還用開玩笑的口氣反問，「是大變態還是小變態」。

女童A表示，這些事件導致她看到性騷擾宣導海報會想哭，想到或看到陳男會用手抓自己手臂，也因此留下疤痕。事後她忍無可忍才告訴媽媽，媽媽向陳妻反映情況，陳妻允諾不會再讓女童接觸到陳男，事後趁著女童A前往補習班時，要求女童「不要告訴別人這件事」，退費之後不了了之。

女童A升上國中後，將事件告知也在補習班上課的女童C，這才得知對方也有類似遭遇，而另名女童B雖然曾聽女童A警告「要小心陳男」，但還是不幸遭遇狼爪襲擊。而女童A也向學校輔導老師哭訴，曾遭陳男上下其手，經校方通報，整起事件才因此曝光！

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲遭遇事件過後，女童心中留下巨大陰影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

面對女童的指控，陳男否認有任何強制猥褻、性騷擾的行為，表示學生有問題問他時，他都會協助解答，「我只有拍拍她們的肩膀，沒有整個抱住她們」。

法院勘驗女童們的對話發現，女童們曾多次傳訊，「沒辦法忘記那件事」、「我還是會怕我爸」、「有時候我爸把手放我腿上我就會推開」、「可是我覺得連自己爸爸都怕，那我到底是什麼東西」、「因為他(女童爸)是男的，你就會想起他(陳男)，而害怕在你眼前的人」等，認為3名女童受害後，因為年幼不知如何處理而心有顧慮，且經歷一段身心飽受驚恐，出現壓力後反應。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為女童雖然有部分陳述前後不符，是因為事發時女童們年幼、觀察記憶能力較弱，或時隔較久，但主要情節大致相符，依照對未滿14歲女子強制猥褻罪判陳男應執行有期徒刑6年；另依成年人故意對少年犯性騷擾罪判應執行有期徒刑10月，得易科罰金。

案經上訴台中高分院，法院勘驗各項事證後，對未滿14歲女子強制猥褻罪部分，改判陳男應執行有期徒刑4年6月；日前最高法院將陳男的上訴駁回，全案定讞。

其中一名女童家長再對陳男提出民事訴訟，台中高分院判陳男應賠償女童30萬元精神撫慰金，扣除由台中地檢署支出的20萬犯罪被害補償金，仍須賠償女童10萬元確定。

另外，台中地檢署也對陳男提出訴訟，要求返還犯罪被害補償金，台中簡易庭審理過後，判陳男要給付中檢20萬元。

ET快訊
媽親一下！新生兒「11天後竟夭折」　醫曝恐怖真相
「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰
快訊／等不及微解封　10人鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」
超模「上身全挖空」稱霸紅毯　網連送噁心符號
快訊／蘇州驚傳「酒店突倒塌」　已知1死10失聯
女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨
快訊／中職選秀第二輪沒曾仁和！　「成德大王」黑馬竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／等不及微解封　高雄10人揪團來義鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

「投資致富」保全兩度中招　1個月16萬積蓄飛了

桃園母女雙載電動車「碰撞35噸砂石車」！9歲女童慘遭輾斃

法學教授遭OL指控網愛「把你關起來當性奴」　提告再議遭駁確定

明天微解封！疫情漸緩北市人車湧現　交通大隊增派警力疏導

台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

快訊／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊「幫驅魔」：我在救她

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

快訊／等不及微解封　高雄10人揪團來義鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

「投資致富」保全兩度中招　1個月16萬積蓄飛了

桃園母女雙載電動車「碰撞35噸砂石車」！9歲女童慘遭輾斃

法學教授遭OL指控網愛「把你關起來當性奴」　提告再議遭駁確定

明天微解封！疫情漸緩北市人車湧現　交通大隊增派警力疏導

台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

快訊／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊「幫驅魔」：我在救她

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

王美花贈禮送別AIT處長酈英傑　檜木畫像刻劃台美情誼「真進展！」

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘疫苗？　總統府：充滿臆測嚴重不實

Give me 5　第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動開營

高中火球男陳志杰到兄弟　發豪語明年上一軍再拚旅外

想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

味全龍有運作默契　吉力吉撈：希望贏得總冠軍

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

陳冠宇喜歡桃猿大家庭　對張喜凱很有好感大讚「好可愛」

台南夜市開了！防疫規定一次看　黃偉哲：做好準備，就來

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

退休金全給妻子！基隆男卻被當空氣　心寒訴離

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　慘被二度性侵

獨／特斯拉離奇自撞　女車主：人生跑馬燈

快訊／台中18歲女騎士遭撞！四肢骨折、臟器破裂慘死

害兄弟戴綠帽　前女友遭剃頭洗門風

男大生「連結」後說了這句話　19歲女告性侵

軍人妻外遇　小王陪流產辯：不是我的種

即／台中工人遭重物壓住！　「頭頸斷裂」當場死亡

即／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死

即／台中嚴重車禍！女騎士飛撞電桿命危

她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單

更多熱門

相關新聞

台中逢甲、旱溪、太原等13處夜市明起復業

台中逢甲、旱溪、太原等13處夜市明起復業

中央宣布微解封，台中市33處夜市已有超過一半業者申請復業，市府表示，包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億等，以及大型夜市旱溪、大慶、太原、捷運總站、大里勝利、梧棲草湳夜市等明（13）起都能復業。此外，各市立學校校園戶外操場同樣自明起開放，平日時間設置單一出入口，提供社區民眾運動使用。

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死

即／再獲3萬劑莫德納　盧秀燕：67歲市民7/15開打

即／再獲3萬劑莫德納　盧秀燕：67歲市民7/15開打

二度插旗挫敗！台中異人館大里店歇業　50萬高租金曝光

二度插旗挫敗！台中異人館大里店歇業　50萬高租金曝光

即／紅茶男感染源不明　755人快篩出爐

即／紅茶男感染源不明　755人快篩出爐

關鍵字：

台中狼師強制猥褻變態性騷

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

5年前預言「福原愛較有問題」

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面