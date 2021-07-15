北市疫苗採網路登記被砲翻「CDC卻沒人罵」　網吐槽：整的是小孩

▲疫苗預約採取網路登記。（圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，疫苗到貨量持續增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，好奇為何台北宣布疫苗採網路登記時，北市政府被罵得要死；但後來中央疫苗預約也採取上網報名，卻都沒人罵，忍不住問卦「老人突然都會用網路報名了？」引發話題。

這位網友一開始就提問「現在是全台老人都瞬間學會用網路報名了嗎？」不然為何台北疫苗採網路報名時，被炮得要死，1922要全台人民上網報名卻都沒人罵，「有沒有老人瞬間學會使用網路的八卦？」

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貼文一出，就有不少人直呼，網路報名就是在整小孩，「子女幫忙用的」、「年輕人在家WHF順手幫忙」、「子女幫忙啊！特定跑一趟結果系統當機」、「這一波你以為整的是老人？錯，是他們的小孩啊QQ」、「最好會用齁！都叫子女用好嗎」、「你以為喔，我家長者全部都我幫忙約的。」

也有網友突破盲點，「老人都快打完了吧」、「老人已經打得差不多，現在開放這批都不是老人了」、「現在開放的不是老人啊」、「60歲會電腦的應該比80歲多很多了吧」、「我還跟我爸媽要健保卡要幫他們用，結果他們都自己登記好了」、「你不知道可以去超商藥局嗎」、「智慧型手機讓老人不排斥學習使用，自然就會了，還一堆教學可找。」