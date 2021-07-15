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連勝文酸指揮中心沒感謝背板　他嗆爆：你爸媽有送匾額給振興？

▲▼連勝文換上新的大頭貼特效，感謝鴻海、永齡、台積電捐贈疫苗。（圖／翻攝連勝文臉書）

▲連勝文換上新的大頭貼特效，感謝鴻海、永齡、台積電捐贈疫苗。（圖／翻攝連勝文臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

永齡基金會、鴻海、台積電三方合購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府，緩解我國疫苗荒。然而，國民黨智庫副董事長連勝文批評，指揮中心連感謝的背板都沒有，並換上新的臉書大頭貼感謝鴻海、台積電。對此，台灣基進新聞部主任張博洋發文諷刺，「你爸媽有送匾額感謝振興醫院特權施打嗎？」

張博洋15日發文表示，台積電、鴻海成功簽約，對台灣來說都是令人振奮的好消息，但問題就是這些疫苗都還沒有到，最快也要九月，會來幾劑也說不準，現在就要急著叫指揮中心放感謝背板，根本搞不清楚狀況。日本、美國給台灣的疫苗，都是到貨之後才會在記者會上放感謝背板，台積電鴻海的疫苗到貨時，當然也會比照辦理。

張博洋怒嗆連勝文，疫苗都還沒來，就在吵著感謝背板喔？「那連戰夫婦疫苗都插隊打完了，你爸媽有送匾額感謝振興醫院特權施打嗎？」人家可是為了你爸媽被開罰30萬欸，好歹表示一下吧？！

張博洋說，連勝文身為長期呼籲中國疫苗好棒棒的政治人物，扯台灣防疫後腿已經很糟糕了，連指揮中心的背板都要拿來嘴？！有完沒完？他呼籲這位中國疫苗專家，疫情緊繃，疫苗拼的是到貨率，簽約數量只是一個長期規劃的參考，沒有到貨之前，一切都還有變數，難道國民黨每天喊自購疫苗蹭聲量，我們就要感謝國民黨幫忙買疫苗嗎？

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