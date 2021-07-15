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德國議員貼文證實！大陸曾擋BNT　謝志偉：言必由「中」實在過分

中華民國駐德大使謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲中華民國駐德大使謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

政治中心／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會三方12日證實，向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序。駐德代表謝志偉發文感謝疾管署員工，被批評是蹭有功之人的「高級襯（蹭）」，對此，謝志偉回應，感謝疾管署同仁是不捨他們，「罵政府採購疫苗無能，不是明指著他們吃香喝辣不幹活，請問這樣公平嗎？」

謝志偉15日在臉書發文指出，若不是中國在最後一刻硬是攔阻，BNT疫苗早就於3月開始陸續到貨。到7月初，500萬送齊，就在此刻，全台灣沒打完300萬劑，也打完至少200萬劑了。

謝志偉表示，自己相信郭台銘說「大陸對此次疫苗採購過程有任何干涉」是他的肺腑之言。但國人可能不知道的是，當時疾管署順順利利談完約，連要發布的中英文版新聞稿都擬好，卻被硬生生地卡住變成只能由私人企業來接手，「這正是被強行干涉的結果啊！這麼明顯，怎麼可以看不到？言不由衷就夠糟了，還言必由中那實在就過分了。」

謝志偉也分享德國國會議員Ulrich Lechte的貼文，寫道「台灣現在終於可獲得Covid19 的疫苗了，（雖然）至少繞了幾個彎。先前BNT和台灣的相關恊議由於中華人民共和國的施壓而告吹。」謝志偉喊話，「你們可以不相信我，但好歹參考一下德國國會議員是怎麼寫的。」

▼德國議員Ulrich Lechte指出BNT協議曾受大陸官方施壓。（圖／翻攝謝志偉臉書，點圖可放大）

▲▼德國國會議員Ulrich Lechte指出BNT協議受大陸官方施壓。（圖／翻攝謝志偉臉書）

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