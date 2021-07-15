快訊／台中驚爆5長者混打AZ+莫德納　市府：明起快打站電腦連線

記者游瓊華／台中報導

台中市上週驚傳有已經注射AZ疫苗的長者，竟因網路流傳AZ混打莫德納效果好，跑到快打站注射莫德納疫苗，並且隱匿曾經注射紀錄，闖關成功，其中一人還是洗腎患者，混打後出現發燒情況。對此，衛生局長曾梓展表示，上周發現此情況後就緊急採購設備，讓快打站可電腦連線系統，明天起各快打站都可查詢過往紀錄，杜絕民眾混打情況。

▲台中驚傳5長者混打AZ+莫德納，其中一人還是洗腎患者。（示意圖、非當事人／市府提供）



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中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（14）日在才記者會上透露「AZ+BNT」的免疫反應還不錯，未來國內也會參考國際資料，不排除會以這樣的方式做施打，但現在還沒看到AZ+莫德納施打方式，所以最後是不是建議這樣的方式，也要得到國內臨床試驗的經驗，有科學數據，國外資料也是重要參考。

▲為防止民眾混打疫苗，支援的醫生只好自行加註是否接種過新冠疫苗字樣讓民眾勾選。（圖／民眾提供）



台中市快打站施打對象造冊係由民政系統造冊，加上現場電腦系統是離線情況，現場醫護無法查核民眾是否已經接種過疫苗，一名在快打站支援的醫師就透露，遇到一位洗腎民眾已打過AZ疫苗但未告知，且健保卡上也沒有接種過AZ疫苗的貼紙、相當乾淨，未料隔天到洗腎室就出現發燒情況，通報一查才發現，這位洗腎民眾竟然混打疫苗。

醫師坦言，民眾若刻意隱匿，醫護也不會察覺，因此在接種評估單上蓋上「本人尚未打過任何廠牌的新冠疫苗」讓民眾勾選。

台中市衛生局長曾梓展透露，上週一發現有類似情況，就馬上緊急添購設備，讓快打站可直接連上系統查核，本周開始在五個快打站試辦，成效良好，明天開始就會在所有快打站施行，杜絕類似情況再發生。