台南疫苗使用率約83.32％　近30萬市民施打第一劑疫苗

▲台南市長黃偉哲指出，台南市計有292141人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達15.63％，疫苗剩餘約17％六都最低，市府會快打完。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增28例本土個案，台南再+0，市長黃偉哲指出，自7月1日開打莫德納疫苗，統計至12日止，已有133268人施打，台南市計有292141人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達15.63％。

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黃偉哲說，75歲以上長者接種率56.47％；65歲以上長者接種率52.28％；65至74歲長者接種率49.67％。台市累計共獲配306860劑COVID-19疫苗，施打至12日僅剩餘51188劑，使用率約83.3%，剩餘率六都最少。黃偉哲說，六都第一是說我們疫苗剩下的量最少，我們施打的速度也是相當快的，約1天以1％的施打覆蓋率增加，1％約18000人。

黃偉哲說，不管是莫德納或AZ疫苗，醫護人員犧牲假日，幫忙市民朋友們服務，我們應該給予他們最高的敬意，但有的人沒有幫忙醫護人員也就算了，不要再製造醫護人員的困擾。譬如說，在施打站裡面謾罵醫護人員，或是幫忙維持秩序的防疫人員，這很要不得，更要不得的事散布一些假消息，什麼打到晚上10時，這些全是假消息，真的是非常要不得的，而且應該受到法律的制裁，因施打站在晚上8時就結束了，還在排到晚上10時？這都是消息。

黃偉哲表示，我們還是要感謝醫護人員的辛苦，像成大醫院說他們量能可以施打更多，服務更多，那市府就希望能夠盡量配合，有些表定的休息時間，在人力充足的情況下，成大醫院可以用輪班的方式來繼續施打這部分，市府都希望能夠跟成大醫院做最大的配合。





衛生局長許以霖指出，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )第一波接種意願登記於12日下午5時截止，並於13日上午10時開始簡訊通知本梯次接種對象，提醒市民若收到簡訊通知請記得進行預約。

另外，全國自7月13日起適度鬆綁部分防疫措施，指揮中心公告部分場域有條件鬆綁（地方政府得視防疫需要因時因地調整），包含國家公園、國家風景區、遊樂園區、美術館、博物館、電影院、文化中心、室內外運動場館(游泳池除外)、餐飮場所等等，台南市詳細規範可參閱 https://www.tainan.gov.tw/News.aspx?n=28302 。黃偉哲市長呼籲，適度回歸正常生活，仍務必做好個人防護，戴口罩、勤洗手、減少非必要接觸。

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