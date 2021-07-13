台南大東夜市防疫亂象　黃偉哲：強化查察力道違者重罰

▲台南市經發局長陳凱凌指出，大概有9個夜市，從13日就開始復業，市府一定會依業者所提防疫計畫加強查察，發現違規就會重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大東夜市12日晚上復業者傳出防疫亂象，市長黃偉哲指出，在夜市裡面如果有賭博，這是賭博罪，警察局應該處理，如不是賭博只是群聚，娛樂而已，適用相關防疫規定，衛生局將依傳染病防治法，業者罰新台幣15000元以上罰鍰，攤商處罰3千元以上罰鍰。

衛生局長許以霖指出，大東夜市如果經查證屬實，夜市沒有依照防疫計畫的實施，違反保持社交距離的規定，依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，業者罰新台幣15000元以上罰鍰，攤商處罰3千元以上罰鍰。

經發局長陳凱凌指出，從12日大東夜市開始，大概有9個夜市，從13日就開始復業，市政府一定要求攤商管理委員會，依照防疫計畫書，每一個攤商都要落實防疫的部分，如像大東夜市，針對沒有依照防疫規範的部分，我們就處罰3千到15000元這樣的罰鍰來做處理，那當然我們必須提到，除了對攤商本身之外，對於消費者也一樣，沒有按照防疫的規定的話一樣會開出罰單，這一點，我們對於攤商必須要強力的來進行相關的執法，如果1週之內有3張罰單的話，我們會考慮是不是以停業1週作為懲罰。

陳凱凌局長說，黃偉哲市長已經多次表達，對於夜市的部分執法是要認真而確實的，要請攤商朋友為了讓這個夜市的防疫能夠做好，請消費者朋友特別記住，不要因為自己一時的疏忽，而害到讓整個夜市從原來的解封，又變成又要再休市。所以不管是攤販攤商，跟消費者，大家都要共同來合作。像12日大東的案子很令人遺憾的是，在我們宣導的過程中，其實有發現有類似狀況也請他改善，但是當人員離開了以後，他可能又發生了一個比較緊距離的狀況，所以對於這樣一個情況，也會依法來進行相關的一個處分。

陳凱凌，市府也會要求所有的攤商朋友，還是請你們要特別注意。雖然生意很好，外面排隊的人很多，但是請你在顧及生意的同時，也要請這些排隊的朋友維持社交距離，避免這些消費者被開罰或者攤商本身被開罰，這樣子其實是得不償失的。所有的夜市朋友大家都希望在這次的微解封裡面，大家能夠開開心心的出來，能夠做一些生意，那也希望能夠平平安安地把防疫工作做好，這樣的雙贏不管是攤商或消費者，才是大家共同期待，也是台南人的期待。市長黃偉哲強調，生意重要防疫也很重要，如果顧不了防疫就沒有生意了。

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