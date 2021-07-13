佳里逆子弒母「穿肝破肺」　8凶器虐殺190處：驚懼痛苦下死亡

▲台南佳里弒母案逆子李佳軒，罹患思覺失調症，卻嚴重缺乏病識感，持剪刀等8種器械，殺害母親造成身上190處傷口身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南佳里弒母案逆子李佳軒，因罹患思覺失調症，卻嚴重缺乏病識感，未按時就診，且服藥順從性差，因剛出院不滿母親要求不打針就再送醫，憤而持剪刀等8種器械，殺害母親造成身上190處傷口身亡，台南地院依犯直系血親尊親屬殺人罪判刑18年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

台南地院合議庭指出，李佳軒為陳姓被害人之子，同住在台南市佳里區住處。李佳軒自2007年間起，經診斷患有思覺失調症，然嚴重缺乏病識感，未按時就診，且服藥順從性差。於2020年8月28日，李佳軒因細故心生不滿，情緒激動下持碗丟擲母親陳女，致陳女腳部受傷，陳女報警將李佳軒送往嘉南療養院急診就醫，李佳軒因此住院治療約1個月，於2020年9月30日出院返家，復因陳女要求李男必須按時注射長效針，否則要再送嘉南療養院治療，李男擔心再次被母親送醫治療，而於2020年10月22日晚間11時許，在住處1樓餐廳，向母親陳女質問：「我到底是哪裡得罪你，為何要這樣對我」，與母親發生爭執。

李佳軒於當時因受思覺失調症影響，致依其辨識而行為之能力較常人顯著減低，而基於殺害直系血親尊親屬之犯意，先持藍色柄剪刀1把刺向陳女，陳女受傷後乘隙逃出呼救，李佳軒再跟出並將陳秀眞從後門拉回住處，再持上開剪刀猛刺陳女身體多處，更持水果刀、檳榔刀、日光燈管、鐵榔頭、電烙鐵、黑色柄剪刀等物，接續刺擊陳女之胸腔及腹腔、敲擊陳女之頭部及臉部，及甩打陳女，造成陳女之頭部、頸部、胸部、腹部、臀部及手腳因此受有190處傷口（含167處銳器傷及23處刮擦傷），經鄰居報警後，緊急將陳女送醫救治後，仍因右側血胸、腹部少量出血，及全身大量出血，腦幹與胼胝體瀰漫性軸突損傷，而於2020年10月23日凌晨1時53分不治死亡。

合議庭審酌被告李男於犯罪時，確因思覺失調症之精神障礙，致其依其辨識而行為之能力顯著減低，依刑法第19條第2項之規定減輕其刑，被告因罹患思覺失調症而對被害人產生被害妄想，對被害人之作為有錯誤解釋、思想扭曲及妄想性思考，而認為被害人干涉其交友及外出自立、長期欺騙、強迫其服藥並將其送醫治療，而心生不滿，於質問被害人過程中發生些微爭執，因而怨恨情緒爆發萌生殺意，不顧被害人長期照顧、養育恩情及愛護，對被害人驟下殺手。

李男持利刃、鐵榔頭等8種器械猛力攻擊被害人之頭部、頸部、胸部、腹部、臀部及手腳，致被害人身中多達190處傷口，其刺擊力道之猛烈並刺穿被害人右肺、橫膈膜及肝臟，手段極為兇殘，致被害人在驚懼痛苦下死亡，生命法益被永久剝奪而不能回復，並使家屬痛失至親，被告執利器殺害母親之舉，所為實嚴重悖離倫常、法治觀念，犯罪情節嚴重。

合議庭考量被告李男無前科紀錄，且罹患思覺失調症長達10餘年，因嚴重缺乏病識感，服藥順從性差，長期受到被害妄想、關係妄想等症狀之影響，導致其無法有正常生活、人際互動、學業及工作之不穩定，除坦承犯情，並稱「後悔了」、「想救媽媽但沒有救回來」。被告之父親在審理時表示心情很難過，但身為一個爸爸，希望給被告改過自新之機會，希望被告有一天病情能好轉，可以好好照顧自己等語；被告之胞妹在法院審理時表示對於被告刑度沒有什麼意見，合議庭減刑後將李男判刑18年。

此外，因李男嚴重缺乏病識感，法院審理時仍堅稱無精神疾病，醫院鑑定報告指出，被告多次中斷治療，使其精神病症狀無法明顯改善，在沒有規律治療下，疾病持續惡化，會因為其衝動性高、認知理解能力差，而有與人發生衝突之事件出現，評估被告若中斷治療恐有再犯或有危害公共安全之虞，建議應令入相當處所施以數年監護治療，法院為預防被告再為類似之違法舉措，危及社會安全秩序，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，以避免因被告疾病再造成危害，並啟其新生。本案仍可上訴。

勳風 冰晶水冷扇涼風扇

