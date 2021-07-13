高雄莫德納剩13萬劑「六都第二」　衛生局一張圖曝真相：根本不夠

▲指揮中心13日公布各縣市莫德納疫苗庫存量，高雄排六都第二。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心13日公開各縣市莫德納疫苗剩餘量，截至12日，高雄剩餘劑量有13萬5760劑，是六都排名第二。高雄市衛生局表示，莫德納庫存量扣掉本周長者接種計畫外，還有一至三類高風險族群以及孕婦第二劑，庫存量還不太夠。

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▲六都莫德納剩餘量。（圖／記者鄺郁庭製表）

▲高雄本周接種計畫，截至12日，仍有15萬人須施打，「庫存可能不夠」。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎以圖卡指出，高雄這周接種計畫是65至69歲長輩，分成4天接種，全部應接種人數有將近18萬5000人，扣掉12日已接種3萬1295人，還有15萬劑，從昨天至今日上午接種率八成來看，可以知道疫苗耗損率在15日以前有多大。

潘炤穎表示，莫德納疫苗部分，高雄市目前的庫存量，還有指揮中心指定的一至三類高風險族群以及孕婦的第二劑部分，庫存量可能還不太夠。

▲指揮中心13日公布各縣市Moderna疫苗剩餘量。（圖／指揮中心提供）

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