嫩妹打完輝瑞疫苗「罩杯A→C」　神奇片專家說話了：淋巴結腫大

▲女打完輝瑞，號稱胸部變大。（圖／翻攝自TikTok／ellemarshalll）

記者李振慧／綜合報導

國外近來傳出多名女子打完輝瑞疫苗後意外豐胸的案例，女網友馬歇爾(Elle Marshall)拍攝TikTok影片表示，原本是A罩杯的她，打完疫苗後神奇大了2個罩杯，而挪威也傳出類似事件，一名名叫艾瑪(Emma)的17歲少女，也號稱打完輝瑞後罩杯升級一個尺碼。

英國《太陽報》報導，女網友馬歇爾近來在TikTok上表示，「我這一生都是A罩杯，可是打完輝瑞疫苗以後，胸部居然變大2個罩杯，我也困惑，不曉得到底是怎麼回事」，影片PO出後引來大批網友留言，許多女性都表示自己也遇到類似現象，「我也是，打完以後A變C」。

同樣的情況也發生在挪威，《挪威廣播公司》報導，17歲少女艾瑪接種完第一劑輝瑞後，也發現自己的罩杯升級，她在TikTok表示，「我先是在TikTok發現很多人有同樣經驗，後來上網搜尋，美國也傳出很多類似案例」。

針對類似案例頻傳，博德諾德蘭醫院乳腺診斷中心醫師貝克曼(Heinrich Backmann)表示，他認為只是淋巴結腫大所造成的假象，約10%人接種疫苗後，身體為了應付發炎或感染會淋巴結腫大，而胸部被淋巴結推出後，才會有變大的錯覺，通常幾周後就會恢復正常。

挪威藥品管理局醫學主任馬德森(Steinar Madsen)也表示，他聽說過美國有這種案例，但挪威尚未有接獲相關報告，也認為此現象可能與淋巴結腫大有關。不過此說法被輝瑞公司反駁，他們沒有聽說疫苗會讓胸部變大的說法，之前曾出現女性施打輝瑞後，導致生理期被影響的案例，然而目前尚無法證明此現象是否與疫苗有關。