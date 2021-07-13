高雄男混打疫苗！切結未曾接種　醫院雙把關出包衛生局曝關鍵

▲高雄男混打疫苗。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名76歲阮姓民眾患有輕微失智症，女兒意外發現，父親在6月底已由弟弟帶去先施打過AZ疫苗，但9日卻又接種莫德納，短短2周內混打疫苗，質疑「高雄市怎麼會出這個包？」對此，衛生局表示，醫院未在接種前察看健保卡上已貼有AZ貼紙才出包；而該民眾接種過程中則向工作人員、醫師表示從未打過疫苗並簽切結書。

阮姓女子11日在臉書表示，爸爸在6月24日已由弟弟陪同接種第一劑AZ疫苗，兩個禮拜內又接種第二劑的莫德納，「健保卡上明明有貼小貼紙，上面有AZ的接種時間，怎麼接種人員沒有檢查嗎？為什麼第二劑就這樣讓老爸施打了？現場是不是沒有過卡？」

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▲醫院未察覺民眾健保卡上已有AZ貼紙，誤施打莫德納。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市衛生局表示，經查，該民眾7月9日未持接種通知書前往接種，現場醫院工作人員詢問時，民眾表明未曾打過疫苗並填寫「過去未曾接種COVID-19疫苗」的切結書，稍後醫師問診時第二度詢問，民眾仍回稱未接種過疫苗。因醫院現場工作人員未察覺該民眾健保卡上已有AZ貼紙標示，而完成注射。

衛生局指出，7月9日阮綜合醫院發現後隨即電話關訪當事人，未發現健康有明顯異常；12日再度電話關訪，其親屬回應僅注射部位稍微腫痛；13日由醫療團隊到家訪視該案，經醫師現場診察評估無異常；醫院將持續對個案進行健康追蹤，以確保無虞。

▲衛生局表示，民眾接種過程中雖然已經兩道程序把關，民眾也兩度表示未曾接種。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局表示，本案在民眾接種過程中雖然已經兩道程序把關，民眾也兩度表示未曾接種，但醫院未依照既定流程在接種前查看健保卡。衞生局將據以檢討相關接種注射並嚴格要求接種醫療診所為民眾接種前，務必確認健保卡相關記錄。

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