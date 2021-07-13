同事確診！台積電37歲男快篩也中　剛買車「福特6業務員被匡列」

▲新竹市長林智堅說明，苗栗縣今日確診個案，與新竹市昨日公布確診者為同事關係。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者陳羿妏／新竹報導

苗栗縣今（13日）新增一例本土個案，為37歲台積電男員工（案15385）。對此，新竹市長林智堅稍早於防疫記者會指出，該個案是新竹市昨日公布確診者（案15355）的同事，因公司進行快篩，出現陽性，赴醫院採檢確診。市府根據案15385在新竹市的多處足跡，除了匡列家人外，亦匡列6名汽車業務員。

林智堅指出，案15385其實是新竹市人，因於苗栗縣購買房子，便將戶籍遷至苗栗，而個案是一名非常孝順的人，每天都會回家探望父母，確診消息確認後，家人目前已被匡列，送往防疫旅館進行居家隔離。此外，根據案15385在新竹市的足跡，個案因於7/9曾到新苗汽車新竹廠（福特車業） 買車，和業務員有接觸，總共匡列6人，目前4人PCR結果為陰性，另2人則等待結果中。

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林智堅表示，案15385有運動習慣，但都有佩戴口罩，其在竹市足跡有「摩斯漢堡新竹北大店、青草湖、中國信託新竹分行、新苗汽車新竹廠（福特車業）、全家新竹金竹店、城隍廟潤餅及炭燒雞排（外帶）、車麗屋汽車百貨新竹店、麥當勞新竹經國二店得來速、統一超商隆華門市」。

▲案15385在新竹市的足跡。（圖／翻攝林智堅臉書）

此外，林智堅提到，竹市昨日公布的案15355曾於7/2、7/9搭乘豪泰客運返台北，足跡消息公布後，26名待尋乘客中，市府已聯繫上7/9下午5點半的18名乘客，目前已匡列居家隔離，另呼籲，剩下8名搭乘7/2晚上8點半搭乘豪泰客運前往台北的乘客，能盡速聯繫市府。

▼案15355足跡。（圖／翻攝林智堅臉書）

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