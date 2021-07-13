高雄男2周內混打AZ＋莫德納　醫院還原過程曝「關鍵2疏失」

▲高雄阮姓男子2周內被混打疫苗，負責接種的阮綜合醫院還原過程。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名76歲阮姓男子患有輕微失智症，女兒意外發現，父親在6月24日已由弟弟先施打過AZ疫苗，但7月9日卻又接種莫德納，短短2周內混打疫苗，質疑「高雄市怎麼會出這個包？」負責該接種站的阮綜合證實出錯，並點出造成疏失2個關鍵動作。

負責該接種團隊的阮綜合醫院證實接種程序出錯，當日隨即電話關訪當事人，未發現健康有異常，12日再度電話關訪，其親屬回應僅注射部位稍微腫痛；13日由醫療團隊到家訪視該案，經醫師現場診察評估無異常；注射醫院持續對個案進行健康追蹤，以確保無虞。

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▲施打疫苗後，健保卡正面會貼貼紙註記。（圖／民眾提供）

阮綜合醫院還原當時狀況，表示現場工作人員確實有進行插卡動作，但接種站使用的「離線版」系統，刷健保卡只能看到姓名、身分證字號等基本資料，所以施打疫苗後，才會在健保卡上貼貼紙，註記已施打「COVID-19(AZ)」或「COVID-19(Moderna)」。

再來，因接種站現場人潮多，現場工作人員、醫師二道關卡詢問「是否曾接種疫苗」，該名阮姓男子均回答「未曾接種」。

▲阮綜合醫院支援高雄市接種站注射，現場人潮眾多 。（示意圖，非當事人／記者吳奕靖翻攝）

阮綜合表示，該名男子沒有家屬陪同施打疫苗，但詢問事情都對答如流，現場醫護人員看不出異狀，並不知男子患有輕微失智症，13日由醫療團隊到家訪視該案，經醫師現場診察評估無異常，將持續對個案進行健康追蹤。

阮姓女子11日在臉書表示，爸爸在6月24日已由弟弟陪同接種第一劑AZ疫苗，兩個禮拜內又接種第二劑的莫德納，「健保卡上明明有貼小貼紙，上面有AZ的接種時間，怎麼接種人員沒有檢查嗎？為什麼第二劑就這樣讓老爸施打了？現場是不是沒有過卡？」

「為什麼高雄市會出這個包？」阮小姐表示，現在台灣政府明明就還沒同意混打，為什麼現場的人在檢查健保卡的時候，會沒有注意到這件事？ 而且間隔那麼近，對身體會產生怎樣的免疫反應真的讓人很擔心。

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