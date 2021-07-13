彰化再爆1死！萬華家族群聚傳播鏈　60多歲男搶救61天亡

▲彰化今日0確診，新增1死亡。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣13日持續維持0確診，但新增1名死亡案例，是萬華家族傳播鏈的60多歲男性，5月間發病後住院近2個月，於昨日宣告不治。另外，彰化50歲以上及第9類已完成疫苗接種意願登記者，今日起開放疫苗預約接種，縣長王惠美表示，縣內已有5萬4000多人完成意願登記，今日起至15日民眾若接獲1922手機簡訊通知，可上網至平台預約，也可至4大超商預約，希望鄉親都能夠儘早施打，以達全體免疫效果。

彰化衛生局長葉彥伯表示，今日新增的死亡案例為最早的傳播鏈、也就是萬華家族傳播鏈的個案，是1名60多歲的男性，5月12日發病，5月19日住院，至昨日不幸宣告不治，彰化目前已累計11人染疫死亡。

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王惠美表示，50歲以上及第9類民眾（高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患）已完成疫苗接種意願登記者，中央今起開放COVID-19公費疫苗預約接種，彰化縣已有5萬4000多人完成第一波接種意願登記，從今天起至15日若接獲1922發送的手機簡訊通知，可上網至COVID-19公費疫苗預約平台預約，另外也可到縣內430家4大超商實體店面預約。

王惠美也特別至全家超商示範如何預約，她指出，下一波疫苗注射中央已改為預約制，在8日至12日接種意願登記期間，請第一階段有完成接種意願登記的鄉親把握自己權利，儘速登記預約接種，就能儘快排時間讓大家施打，這三週施打的疫苗都是以AZ疫苗為主，再次謝謝4大超商除了在疫情發生之初配合政策發送口罩，現在又提供平台，讓鄉親可以很簡單的預約接種。

▲王惠美到超商示範預約疫苗施打。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局表示，疫情要趨緩，提高疫苗接種率是重要關鍵，彰化縣目前在各合約院所、衛生所、社區接種站，正積極進行65歲以上長者疫苗施打，希望提升長者的保護力。提醒符合資格的民眾，務必要於接獲簡訊後進行接種預約，接種疫苗除可保護個人減少感染後的重症發生，更可建立群體對COVID-19的免疫力，降低疾病傳播風險。

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