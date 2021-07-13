微解封9人旅行團餐廳禁內用　陳其邁強硬：請旅客回房間用餐

▲高雄市長陳其邁態度強硬，堅持參加旅行團，餐廳仍禁止內用。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央宣布，今起微解封，高雄市開放9人以下成團出遊。高雄市旅行商業同業公會認為難操作，因為限制室內5人以上聚會，等於要客人自己包便當回餐廳吃。對此，市長陳其邁態度強硬表示，「我們沒有開放室內用餐，就是沒有開放室內用餐」，請旅客回房間內解決。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，若是參加旅行團，假設是一家四口還要跟朋友或是別的家庭湊團，疫情期間也不知道其他人的接觸史、活動史，恐有染疫風險；再來就是住宿部分，飯廳雖然清潔消毒很確實，客人也會怕前一位房客是否仍帶有細菌。

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▲高雄開放9人以下旅行團，但仍禁止餐廳內用，讓業者嘆難操作。（圖／記者湯興漢攝）

最後是用餐部分，其實很多旅遊點的餐廳仍未開放，畢竟限制室內5人以上聚會，客人要入內用餐仍有難度，所以餐廳就乾脆不開放，這樣等於要客人去買便當或去超商買東西吃，「如果旅行社的功能度沒那麼高，民眾就會選擇自己開車旅行」。

「我們沒有開放室內用餐，就是沒有開放室內用餐」，市長陳其邁13日於防疫記者會上表示，旅行團餐飲部分，可能要請回自己房間內解決，這樣才能保持社交距離，微解封階段，口罩拿起來，風險相對還是比較高。

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