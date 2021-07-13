高雄男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的？　院方認錯

▲高雄市一名阮姓老翁混打疫苗，家屬質疑「高雄怎麼會出這個包」。（示意圖，與當事人無關／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名76歲阮姓男子患有輕微失智症，女兒意外發現，父親在6月底已由弟弟帶去先施打過AZ疫苗，但9日卻又接種莫德納，短短2周內混打疫苗，質疑「高雄市怎麼會出這個包？」對此，負責該接種團隊的阮綜合醫院證實有出錯，初步瞭解因現場混亂一時疏忽，有可能先施打疫苗後才看到健保卡，12日已替男子抽血檢查，身體狀況正常。

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阮姓女子11日在臉書表示，爸爸在6月24日已由弟弟陪同接種第一劑AZ疫苗，兩個禮拜內又接種第二劑的莫德納，「健保卡上明明有貼小貼紙，上面有AZ的接種時間，怎麼接種人員沒有檢查嗎？為什麼第二劑就這樣讓老爸施打了？現場是不是沒有過卡？」

▲醫護團隊參與施打疫苗工作，阮綜合支援高雄市接種站注射 。（示意圖，與當事人無關／記者吳奕靖翻攝）

「為什麼高雄市會出這個包？」阮小姐表示，現在台灣政府明明就還沒同意混打，為什麼現場的人在檢查健保卡的時候，會沒有注意到這件事？ 而且間隔那麼近，對身體會產生怎樣的免疫反應真的讓人很擔心。

負責該接種團隊的阮綜合醫院證實有此事，工作人員看健保卡上的確有貼紙註記已施打「COVID-19(AZ)」，也有進行插卡動作，「初步了解因現場混亂一時疏忽，有可能先施打疫苗後才看到健保卡」，若依照院內施打流程，會先檢查健保卡再詢問本人。

▲高雄失智老翁被混打疫苗，負責該接種站的阮綜合醫院證實程序出錯。（圖／記者吳奕靖攝）

阮綜合表示，該名老翁沒有家屬陪同施打疫苗，但現場醫護人員都看不出異狀，並不知男子患有輕微失智症，12日幫男子抽血檢查，身體狀況都正常，會持續觀察。

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