稻草收割期露天燃燒又來了　最高可罰500萬

▲稻草收割季又到，環保局呼籲稻草再利用，勿燃燒。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



每年6~7月稻草收割期是露天燃燒發生最頻繁時期，嘉義縣環保局已成立管制露天燃燒16人巡查小組，加強主要稻作鄉鎮(太保、朴子、民雄、新港、鹿草、六腳、水上、溪口、大林、布袋、東石)巡查及宣導，若查獲露天燃燒行為，最重可處10萬元罰鍰，呼籲農民將稻草再利用，維護空氣品質及大家的身體健康。



環保局為降低露天燃燒陳情案件，引進多項科技化查核設備，佈下天羅地網，透過空拍、遠端監視器及移動式縮時攝影等e化設備，搭配環保署衛星遙測技術，以及學校、社區通報小組等組成陸空聯合稽查，查獲處分露天燃燒件數較去年同期增加61%，尤其今年1至6月露天燃燒民眾陳情案件數已較109年同期減少21.5%，其中稻草露天燃燒查獲件數更是連續3年降低至35件以下。



環保局長張根穆鼓勵稻農將收割的稻草採現地翻耕掩埋或再利用方式處理，也輔導成立2處稻草蓆編織場，由社區民眾利用農閒編織再利用，經過多年推廣及努力，每年可編織30公頃稻草蓆，換算燃燒削減PM2.5污染約0.75噸。



環保局並輔導營建工地鋪設稻草蓆，抑制揚塵，109年迄今縣轄內營建工地累計已鋪設73公頃，削減PM2.5污染2.56噸，對改善空氣品質有很大的幫助，目前大部分農民已將稻草翻耕掩埋增加土壤肥沃，讓資源循環，創造環境永續。



環保局表示，露天燃燒不僅造成空氣污染，也會導致視線不良，影響交通安全，不慎吸入濃煙更可能因嗆傷或引起呼吸系統疾病，危害身體健康。



露天燃燒經查獲屬實，依空氣污染防制法行為人處1200元以上10萬元以下罰鍰，違反者為工商、場者，處10萬元以上500萬元以下罰鍰，民眾有發現露天燃燒情事，請撥打嘉義縣環保局陳情專線05-3620808。

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