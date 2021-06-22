露天燃燒廢棄物罰1200當塑膠！高市府抓到第5次怒了　開罰83倍

▲石男非法丟置營建混合廢棄物 。（圖／環保局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名石姓男子四度被環保局逮到露天燃燒枯枝，每案被依《空氣污染防制法》裁罰1200元，沒想到他竟又在鳥松區非法棄置廢棄物，甚至引燃廢棄物，味道讓居民全受不了。環保局透科技設備蒐證後，會同橋頭地檢署等單位埋伏逮人，一口氣罰到《空污法》最高罰金10萬元。

▲環保局透過空拍機稽查 。（圖／環保局提供）

高雄鳥松區棕櫚社區及鳥松國中一帶屢傳民眾陳情有異味，還有居民組成巡守隊，想揪出異味來源，發現山區有一處，有可疑車輛進出，環保局透過縮時攝影機、熱顯像空拍機及露天燃燒熱點巡查等多元科技手段進行稽查，於周邊山區內發現一處可疑燃燒來源，經架設縮時攝影機及CCTV進行錄影監視，掌握非法棄置時段後，環保局通報橋頭地檢署、環保署南區督察大隊及保七警察於17日清晨進行埋伏，一舉查獲石姓行為人非法棄置營建混合廢棄物。

▲日間進行非法棄置 。（圖／環保局提供）

石嫌看準此處人煙稀少又在山林內，人車不易前往，入口處設置了畜牧場告示牌，企圖掩人耳目，環保局查證後發現他未領有廢棄物清除清運處理許可文件，擅自收受營建混合廢棄物，且未經土地所有人同意即進行棄置，並於夜間將廢棄物引燃，違反《廢棄物清理法》第41條及第46條規定部分將移送地檢署偵辦，已被羈押禁見獲准；而露天燃燒廢棄物部分，也將依違反《空氣污染防制法》第32條規定告發。

▲夜間進行引燃廢棄物。（圖／環保局提供）

環保局稽查科長黃家俊表示，近期接獲民眾陳情後，已查獲4件露天燃燒，大都是燃燒枯枝落葉，每案依《空污法》告發裁罰1200元。此次石姓男子因燃燒廢棄物因數量多、種類雜，有強烈犯意，因此會依照《空污法》從重告發，裁罰最高額10萬元，相當於83倍。

▲現場查獲大量營建混合廢棄物。（圖／環保局提供）

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