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跟3M一起創造質感大人學！全淨型空氣清淨機3大特色還給居家乾淨空氣

3m(圖／翻攝自影片）

▲3M優質生活App做你的空氣管家，隨時提醒「室內空氣品質惡化警示」，陪你大口呼吸新鮮空氣，（圖／翻攝自影片，以下同）

科技中心／綜合報導

面對被灰暗、空污霧霾籠罩的城市、聽到街道上車聲吵雜的混亂聲，你閱讀到空氣要傳遞給你的訊號了嗎？你看得懂空氣嗎？根據資料統計，每個人一天平均呼吸2萬次、每一分鐘至少30下，但在空污時常拉警報的現在，你知道自己每天吸進多少髒空氣嗎？就讓3M優質生活App做你的空氣管家，隨時提醒「室內空氣品質惡化警示」，陪你大口呼吸新鮮空氣，並用非凡美型質感機身設計替居家畫龍點睛，一起邁入「質感大人學」。

3m(圖／翻攝自影片）

3M近期嶄新推出全淨型空氣清淨機，用三大特色要帶著大家追求極致質感大人生活，在大家最關心的空氣淨化方面，以3M專利靜電技術搭配全新複合除甲醛濾淨濾網，根據品牌資料顯示，可過濾空中諸多有害物質，包含持續高效除甲醛率達99%、去除病毒率達99.99%、去除有害細菌率達99.9%及去除PM2.5率達99.7%，再搭配360度包覆式潔淨氣流、45度角氣流放送，讓全室空間氣流循環無死角，讓你遠離喧囂大馬路上的都市廢氣及家中暗藏的各種空氣汙染，智慧人性一鍵全淨，即刻享有大人質感好空氣。

3m(圖／翻攝自影片）

大人們要怎樣才能知道空氣品質狀況呢？3M教你「讀空氣」。除了全淨型空氣清淨機智慧面板上可即時肉眼直觀到包含PM2.5、甲醛、TVOC等重要空氣品質數值，還可以下載3M優質生活App，就能遠端遙控、智能守護居家空氣品質。在返家前只要收到空汙預警通知，就可以透過手機App預先開啟清淨機，一進家門就能享受清新空氣。此外，也能透過機身或App查看濾網剩餘壽命，後續直接透過App中的「何處購買」功能直接下單該型號濾網，讓家中潔淨空氣不間斷。

▲▼ 3m 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 3m 。（圖／翻攝自影片）

此外，每個人對於居家質感都有屬於自己的想像，全淨型空氣清淨機以「極智、極淨」為主張，外型以石墨黑搭配霞光銅相間，以一體化設計面板，FA-V500更可以用單指滑動切換運轉模式，大人質感更加升級，夢想中的生活質感，在現在與後來的美好中，再也不會是遙不可及的目標，成為所有人心中的「質感大人學」，一同遇見最好的我們。

立即購買：https://bit.ly/3eVG3a0

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