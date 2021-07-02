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偷燒稻草進入旺季　南投縣動用空拍機加強取締

▲現值一期稻作收割時期，南投縣政府籲農民勿露天燃燒、維護空氣品質。（圖／南投縣政府提供）

▲現值一期稻作收割時期，南投縣政府籲農民勿露天燃燒、維護空氣品質。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

每年6月至7月為南投縣一期稻作收割時期，農民常採露天燃燒方式處理稻草，產生大量細懸浮微粒（PM2.5）而危害人體、加速暖化，縣府環保局表示將加強夜間、假日巡查並搭配科技執法，呼籲農民妥善處理好廢棄稻草，共同維護空氣好品質。

南投縣環保局指出，因一期稻作收割與種植二期稻作相隔時間較短，農民以就地露天燃燒來去化稻草、加速農地使用，但隨之產生的PM2.5對人體呼吸系統有害，也加速氣候暖化，危及交通安全，以及縣內好山好水和觀光產業；且今年全台又面臨缺水危機，露天燃燒行為不但會讓消防單位疲於奔命，更浪費珍貴水資源。

縣府環保局表示，即起將以CCTV監測、煙霧辨識系統與UAV空拍，隨時掌控稻田情況，查禁露天燃燒行為；也於今年4月起，針對水稻種植區域較廣之村里，辦理小型座談會，除宣導禁止露天燃燒，也鼓勵農民採就地切割、翻耕掩埋、種植綠肥及作物栽培覆蓋等方式處理稻草，還能向農會、環保局申請腐化菌來使用。

縣府環保局強調，違法露天燃燒稻草若遭查獲，將處1200元至10萬元罰鍰；民眾若發現可直接通報環保局公害陳情專線，（049）223-4685或（049)222-3763，由環保局派員來協助處理。
 

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