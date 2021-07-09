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獨／牧場董座夫妻路邊面交麵包　扛130員工450萬薪：我不要裁員

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林千巧谷牛樂園觀光牧場，以在地生產鮮乳烘焙出各種口味麵包及加工食品展售，疫情爆發後，遊客頓失、麵包賣不出去，為維持130名員工生計，董事長夫婦與員工開麵包配送車到各鄉鎮面交，杯水車薪下2個月發出上千萬薪水，董事長黃吉雄霸氣說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

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崙背鄉是全國第二大酪農區，千巧谷烘焙使用在地酪農生產鮮奶製作的，董事長黃吉雄是台中人，2003年與太太蕭秀桂到崙背鄉創業，以麵包坊起家，向顧客推薦崙背優質鮮奶，使用在地酪農生產鮮奶製作的「鮮奶乳酪蛋糕」熱銷打開知名度，並在麥寮鄉開設分店。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疫情衝擊下董事長黃吉雄說，既然消費者不上門，換我們去走出去，於是改採網購，再以麵包配送車到各鄉鎮進行面交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

崙背鄉雲林重要酪農區，有60多戶的酪農，卻沒有一處可以讓遊客參觀的牧場，黃吉雄於是買下占地1.2公頃原荒廢多年的紡織廠，把舊建築打造成兼具觀光休閒的牧場，2012年成立千巧谷企業，黃吉雄夫婦倆18年前白手起家，現今已是有130員工的公司。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林崙背鄉千巧谷牛樂園占地1.2公頃，是適合闔家出遊觀光景點，3級警戒園區雖無人，但園丁仍將草木維持乾淨整潔。（圖／記者蔡佩旻攝）

新冠疫情爆發後，5月全台三級警戒，民眾恐慌，遊客、消費者頓失，公司團體紛紛來電取消訂單。公司瞬時7萬多元的麵包無人買，麵包有保鮮短期問題，被逼急只好到虎尾黃昏市場擺攤賣，但麵包真的太多了，便將麵包分送社福機構及弱勢家庭，解決麵包剩餘的危機，原寄望14天後，警戒等級能解封，結果三級警戒三度延長，上門顧客少之又少。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷130名員工，一個都不能少，是改採網路訂購，員工一一裝袋後，再以麵包配送車到各鄉鎮進行面交。（圖／記者蔡佩旻攝）

眼看疫情越來越嚴重，每月薪資就要發出550萬，這還不包含其他固定支出，面臨經營壓力也因警戒持續延長負擔越大。董事長黃吉雄說，公司不能因為一年的虧損，就要縮減規模裁掉員工，130名員工背後有130個家庭，公司不能拋棄員工不顧，130人一個都不能少，既然消費者不上門，換我們去走出去，於是改採網購，再以麵包配送車到各鄉鎮進行面交。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃吉雄說，到各鄉鎮面交麵包，都遇到被檢舉問題，斗六三好國際酒店、莿桐鄉農會等，都主動提供處所給我們設攤，在危難之際台灣還是充滿人情味，互相扶持幫忙。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃吉雄、蕭秀桂夫婦與員工，第一次跟網購消費者約在北港華南路停車場旁，擺攤進行面交，被民眾檢舉群聚，警方前往驅離，被對面台西客運北港站長見狀，提供場地供給他們繼續擺攤。黃吉雄說，到各鄉鎮面交麵包，都遇到同樣問題，斗六三好國際酒店、莿桐鄉農會等，都主動提供處所給我們設攤，在危難之際台灣還是充滿人情味，互相扶持幫忙。

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林崙背鄉千巧谷牛樂園每逢假日遊客滿滿，3級警戒後剩空蕩空間及無人坐的桌椅，但員工仍每日將其擦拭乾淨。（圖／記者蔡佩旻攝）

董事長黃吉雄表示，業績頓失8成營業額，網訂面交麵包收入欠理想，所以想辦法改變經營方式減少虧損，疫情期間省略加班，每月員工薪資450萬元，疫情期間一定有損失，營運出現虧損是難免，要以平常心面對，做生意不可能穩賺不賠，企業要永續經營，不可投機一年虧損就裁員，訂單來了再招募員工，企業要有社會責任，不能因為虧損隨即資遣130名員工，在鄉下地區130個家庭，這樣會造成社會問題，自己還有本錢，拿出來發薪水，也是能力範圍所及。

黃吉雄指出，三級警戒微解封，目前疫苗也陸續進來，展開施打，雖沒有全解封，看得到未來，不期待恢復到疫情前榮景，只要遊客回流5成，就能永續經營下去，不只130名員工都在，還有工讀生可以繼續來打工。

目前麵包車巡迴六鄉鎮，供消費者於「千巧谷麵包車訂購單」線上預定取貨，也有現場小規模現場展售最受歡迎產品，週一在三好酒店旁救國團；週二北港麥當勞旁台西客運；週三斗南國小大門口；週四虎尾黃昏市場復興路停車場；週五西螺文昌國小大門口；週六斗六受天宮斜對面自強街停車場；週日莿桐農會旁，時間都是16:30-17:30。
 

▲雲林千巧谷董事長黃吉雄說，員工幫公司賺錢，現在掏老本照顧員工，這是企業責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林崙背鄉千巧谷牛樂園室內區域已準備好隔板，解封後將配合防疫措施持續營運。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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