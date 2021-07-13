　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劍湖山微解封！萬華男：來舒壓　園區可容3萬人200遊客「包場」

▲因應微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情三級警戒再延期，但自今（13）日起各縣市部分微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候，遊樂園表示，開封首日降載2500人，飲食須外帶到指定飲食區用餐；劍湖山渡假大飯店今天也有10間客人住房。

劍湖山世界遊樂園說明，劍湖山世界今日除室內遊樂器之外，其餘遊具都開放，遊樂器均採梅花座原則乘坐，首日入園人數尚不多，遊具幾乎都是「包場玩」。昨日開放線上預約，約有200名遊客入園，有情侶、學生、家庭等出遊，最早等門的是一對情侶，包含來自台北、桃園、台中等縣市遊客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因應微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界經理張華紋表示，園區內大容納量為3萬人，因配合防疫降載至2500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，園區內大容納量為3萬人，因配合防疫降載至2500人，鼓勵遊客入園之前務必到官方網站或致電服務台線上預約，提醒大家入園後緊戴口罩，配合實聯制及體溫偵測，園區也備有許多乾洗手及消毒液供使用，戶外用餐區均符合CDC指引規範，包含梅花座、隔板、安全間距，再請遊客用餐完畢立即佩戴口罩，方可安心遊園。

一名從台北萬華來的遊客表示，防疫期間在家實在悶壞了，大部分民眾對萬華居民抱有懷疑染疫眼光，但事實上真的沒有這麼嚴重。該名遊客說，今天微解封之所以跑到雲林劍湖山來玩，是因為麗寶去過了，而義大太遠所以選擇中部，入園後會先選擇刺激的遊具來舒壓。

劍湖山渡假大飯店副理趙冠惠表示，因今天為平日，住客沒有明顯增加，對應微解封防疫措施，飯店目前開放145間房數讓遊客預約，近期雖然接到不少遊客詢問電話，不過多數人最後仍決定預約8月住宿，也是預期屆時疫情可能會比現在趨緩，出遊會比較安心。

▲因應微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台北萬華來的遊客表示，防疫期間在家實在悶壞了，南部太遠，所以選擇中部的遊樂園遊玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►Her今天推出「YSL情挑誘光水唇膏」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►今起微解封！全台餐飲懶人包一次看　逢甲夜市復業、北市可看電影

►劍湖山世界713開園！採預約制還送護面罩　邀旅客陽光森呼吸

►國父搭太空梭！雲林北辰國小附幼宇宙主題太奇葩　校長說還會加碼

►快訊／雲林微解封急轉彎　夜市餐廳小吃攤一律外帶不內用　

ET快訊
穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批不敬！　劉宥彤向蔡英文道歉
長輩LINE瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥回應了
快訊／越早登記可先打疫苗？　唐鳳解答了
疫苗登記1分鐘5萬人在線！　已130萬人願打AZ
台北連2日單位數！　1圖看全台確診分佈
疫苗意願「不需重複登記」　願打AZ可修改「全排在第三輪」
今增28例本土「分佈5縣市」　新北市15例最多
日本再贈100萬劑AZ！陳時中感謝：幫我國提高施打率
即起開放18歲以上意願登記！　7／16開始發送簡訊
快訊／今日新增28例本土、另增6死
LIVE／「18歲↑搶登記」何時可以打？　陳時中最新說明
快訊／午後大雨特報來了「8縣市警戒」　一路下到晚上
快訊／台積電員工確診　「宿舍286人」PCR出爐
台灣最好喝汽水！鄉民刷一排點名「經典神款」：現在超難買
王彩樺打完2劑AZ「快篩出爐」！畫面太辣…網全看傻

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

微解封第一天！板橋World Gym超冷清　業務苦笑：不到10人進來

拿掉「復必泰標籤」害BNT晚到貨？陳時中：貼標籤花的時間最短

買到BNT疫苗！謝志偉感謝「Yuchen」　陳時中：所有人都很辛苦

長輩群組瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥：無稽之談

越早登記越早打疫苗？　唐鳳解答「是要看出生年」：跟序號無關

徐旭東稱曾想向德國洽購疫苗遭政府拒絕！陳時中：購買不是那麼容易

疫苗登記塞爆！唐鳳曝1分鐘5萬人在線　目前已累計130萬人願打AZ

台北「連2日單位數！」南高屏、東部繼續+0　1圖看全台確診分佈

疫苗意願「不需重複登記」　願打AZ可修改「全排在第三輪」

6000人癱瘓預約！鄉民傻眼「反觀台北能撐萬人」：比台鐵訂票還爛

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

微解封第一天！板橋World Gym超冷清　業務苦笑：不到10人進來

拿掉「復必泰標籤」害BNT晚到貨？陳時中：貼標籤花的時間最短

買到BNT疫苗！謝志偉感謝「Yuchen」　陳時中：所有人都很辛苦

長輩群組瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥：無稽之談

越早登記越早打疫苗？　唐鳳解答「是要看出生年」：跟序號無關

徐旭東稱曾想向德國洽購疫苗遭政府拒絕！陳時中：購買不是那麼容易

疫苗登記塞爆！唐鳳曝1分鐘5萬人在線　目前已累計130萬人願打AZ

台北「連2日單位數！」南高屏、東部繼續+0　1圖看全台確診分佈

疫苗意願「不需重複登記」　願打AZ可修改「全排在第三輪」

6000人癱瘓預約！鄉民傻眼「反觀台北能撐萬人」：比台鐵訂票還爛

國民黨列蔡政府髮夾彎紀錄　「事前擋疫苗，事後大收割」

大谷找翻譯水原一平蹲捕原因超爆笑　懂聊天讓神右也笑死！

微解封第一天！板橋World Gym超冷清　業務苦笑：不到10人進來

繫不繫一念之間！　2021年1-6月高速公路未繫安全帶拋出車外死14人　

拿掉「復必泰標籤」害BNT晚到貨？陳時中：貼標籤花的時間最短

王中平18歲校花女兒「私下自律生活」曝光！　2招防讀書滑手機超嚴

買到BNT疫苗！謝志偉感謝「Yuchen」　陳時中：所有人都很辛苦

長輩群組瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥：無稽之談

越早登記越早打疫苗？　唐鳳解答「是要看出生年」：跟序號無關

徐旭東稱曾想向德國洽購疫苗遭政府拒絕！陳時中：購買不是那麼容易

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

快訊／今日新增28本土、另增6死

陳時中：10類接種對象不再新增

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

要先「意願登記」才能打疫苗？　指揮中心曝流程

登記成功！健保快易通「卻卡1小時」　還有3招能預約接種

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／18歲↑搶登記！預約系統「1.5小時破200萬人」

「講話10分鐘就喘」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

更多熱門

相關新聞

意願登記開放到18歲！網嘆：現狀不變

意願登記開放到18歲！網嘆：現狀不變

指揮中心今（13日）宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願，符合資格者可上網進行登記，消息曝光後，預約平台立刻被塞爆。對此，有網友發文感嘆，「登記意願就是給你一個希望，叫你不要再抱怨，但是一樣慢慢排隊，現狀依然不變。」

LIVE／「搶登記」疫苗系統當機　陳時中最新說明

LIVE／「搶登記」疫苗系統當機　陳時中最新說明

故宮南院微解封開館開園　

故宮南院微解封開館開園　

幼兒園等不到解封！網批教育部：別喊口號

幼兒園等不到解封！網批教育部：別喊口號

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級台灣防疫微解封遊樂園劍湖山世

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

超模胸形全都露稱霸紅毯

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

莫德納預計第4輪8/5開打！

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面