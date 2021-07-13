劍湖山微解封！萬華男：來舒壓　園區可容3萬人200遊客「包場」

▲因應微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情三級警戒再延期，但自今（13）日起各縣市部分微解封，劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，一早9點開園即有預約遊客提早等候，遊樂園表示，開封首日降載2500人，飲食須外帶到指定飲食區用餐；劍湖山渡假大飯店今天也有10間客人住房。

劍湖山世界遊樂園說明，劍湖山世界今日除室內遊樂器之外，其餘遊具都開放，遊樂器均採梅花座原則乘坐，首日入園人數尚不多，遊具幾乎都是「包場玩」。昨日開放線上預約，約有200名遊客入園，有情侶、學生、家庭等出遊，最早等門的是一對情侶，包含來自台北、桃園、台中等縣市遊客。

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▲劍湖山世界經理張華紋表示，園區內大容納量為3萬人，因配合防疫降載至2500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，園區內大容納量為3萬人，因配合防疫降載至2500人，鼓勵遊客入園之前務必到官方網站或致電服務台線上預約，提醒大家入園後緊戴口罩，配合實聯制及體溫偵測，園區也備有許多乾洗手及消毒液供使用，戶外用餐區均符合CDC指引規範，包含梅花座、隔板、安全間距，再請遊客用餐完畢立即佩戴口罩，方可安心遊園。

一名從台北萬華來的遊客表示，防疫期間在家實在悶壞了，大部分民眾對萬華居民抱有懷疑染疫眼光，但事實上真的沒有這麼嚴重。該名遊客說，今天微解封之所以跑到雲林劍湖山來玩，是因為麗寶去過了，而義大太遠所以選擇中部，入園後會先選擇刺激的遊具來舒壓。

劍湖山渡假大飯店副理趙冠惠表示，因今天為平日，住客沒有明顯增加，對應微解封防疫措施，飯店目前開放145間房數讓遊客預約，近期雖然接到不少遊客詢問電話，不過多數人最後仍決定預約8月住宿，也是預期屆時疫情可能會比現在趨緩，出遊會比較安心。

▲台北萬華來的遊客表示，防疫期間在家實在悶壞了，南部太遠，所以選擇中部的遊樂園遊玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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