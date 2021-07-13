今起微解封！全台餐飲懶人包一次看　逢甲夜市復業、北市可看電影

記者黃翊婷／整理報導

三級警戒延長至7月26日，不過各縣市今日（13日）起可在一定範圍內微解封。對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封辦法與措施，包含台北市、高雄市電影院復業，台中逢甲夜市等知名夜市重新營運的相關規定，讓讀者一次看懂。目前全台僅剩澎湖可在有條件之下開放內用。

▲台北市各大影城13日起陸續復業。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市：

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1.餐廳禁止內用，限制外帶、外送。

2.體育場館室內最多20人、室外上限40人。

3.非接觸「23類運動」先開放，更衣間、淋浴間等不開放。

4.職業賽事、運動課程等，可專案申請舉辦。

5.圖書館不入內，多用超商借還、線上電子書。

6.戶外操場不開放，兒童樂院、動物園、天文館、青發處維持封館。

7.電影院可復業，全程戴口罩、禁止飲食、梅花座。

8.藝文場館、影視劇組管制適度放鬆。

新北市：

1.餐飲業不開放內用，一律外帶。

2.觀光旅遊、藝文展場部分，目前持續關閉藝文中心（新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、美麗永安生活館、新板藝廊）、觀光景點（烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、遊客中心、旅遊服務中心），至於博物館（黃金博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館）、藝文園區（板橋放送所、空軍三重一村、板橋435藝文特區、斬龍山遺址文化公園）、風景區這三大類，室內空間關閉，僅開放戶外空間，且開放原容留人數40%。

3.公私立游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、國民運動中心、公有運動場館均不開放。

4.電影院持續關閉不開放。新北市政府9日宣布新北市有15家電影院，新聞局依傳染病防治法相關規定公告「三級警戒延長至7月26日，新北市電影片映演場所維持暫停營業」，違者可依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

基隆市：

1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口愛四路夜市、仁三路夜市，7月27日恢復營業。

3.餐飲業禁止內用。

4.基隆嶼13日起開放預約，7月24日可以正式登島，每日登島上限840人。

桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放。

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放。

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放。

4.餐飲場所（餐廳、夜市、美食街、美食區等）禁止內用，確定社區風險降低後實施內用規範，同時參考北北基政策。

5.四大夜市13日起復業也僅能維持外帶，同時落實實聯制，攤商必須採取雙罩制度。

6.虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區、風景區、室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，暫不開放。

7.各表演場館、演藝廳僅供表演團隊使用，不對外開放；另文化場館、市立圖書館美術館等仍維持閉館，但設置臨櫃取書窗口，開放臨櫃領取預約書服務。小人國主題樂園、埔心牧場13日起對外開放，配合中央指引辦理。

▲六福村13日起復業。（圖／六福村提供）

新竹縣：

1.13日起實施微解封。

2.餐飲業者維持禁止內用、僅供外帶；傳統市場禁止內用、試吃、邊走邊吃，可外帶。

3.校園操場授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項，提醒民眾仍須落實個人防疫措施。

4.公有公園開放，遊憩設施不開放。

5.護膚店配合三級警戒措施，維持停業至7月26日。

6.旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳維持不開放內用，僅供外帶，溫泉業大眾池維持暫停營業。

7.第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。田徑場、部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。

8.竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。

9.公共圖書館館內維持不開放，但提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。縣史館、美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。

10.新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7月26日。

11.六福村13日起復業，每日限制人流10％；小叮噹科學主題樂園暫停開放至7月26日。

新竹市：

1.餐飲場所不開放內用、一律維持外帶。

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放。

3.新竹市立動物園配合三級警戒措施，維持休園至7月26日。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。

6.圖書館提供單一窗口借閱服務，館內仍不開放，唯稅務局、演藝廳、柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放。

7.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

8.依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所持續 暫停營業 。

宗教廟宇 ：

1.新竹市城隍廟、竹蓮寺皆維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

苗栗縣：

1.餐廳、夜市、市場維持禁止內用。

2.中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館；電影院等相關場館，防疫作法均比照中央規定。

3.泰雅文物舘和賽夏族民俗文館，不開放遊客入山，維持不開放入館。

4.國家公園、戶外遊憩據點、各休閒農場防疫規範均比照中央指引。

5.戶外休閒運動場所，含貓裏喵、竹南獅山和苑裡灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，暫不開放。

6.夜市管理會須提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，若符合規定即可開放。未納管夜市，因無自治會可確實執行管理措施，由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

7.展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定。



宗教廟宇 ：

1.白沙屯拱天宮維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

台中市：

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.三不吃情況，包括不能餐飲內用、不能有試吃活動以及不能邊走邊吃，僅提供外帶或外送。

2.餐飲業不開放內用，僅供外帶。

3.13處夜市預計13日可恢復營業，包括包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市。

4.戶外操場13日起開放，但校內各式球類運動場地、兒童遊戲場、室內場館、廁所及各校代管學校預定地上的相關運動設施等，仍維持暫停開放。

宗教廟宇 ：

1.大甲鎮瀾宮維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

▲大甲鎮瀾宮維持不開放信眾入內參拜。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

南投縣：

1.餐飲業含夜市餐飲和小吃，禁止內用，鼓勵外帶。

2.觀光景點依中央疫情指揮中心開放解封。

3.雙龍七彩吊橋，暫不開放。

4.日月潭國家風景區全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，遊客需配合相關防疫措施，如採梅花座、保持社交距離等，惟遊客中心及停車場維持40%容留量，停車場車位放置交通錐管制；水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用、朝霧及玄光碼頭因結構受損嚴重，暫停開放。

彰化縣：

1.餐飲業全面禁止內用。

2.依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運。

3.休閒旅遊部分，13日起開放八卦山天空步道、台鐵火車站、高鐵彰化站的旅客服務中心；至於公園體健設施、遊具、涼亭、八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保台史蹟館則不開放。

4.各大廟宇不實施微解封政策，繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

宗教廟宇 ：

1.鹿港天后宮：暫不開放。

2.南瑤宮：暫不開放。



雲林縣：

1.餐飲業含小吃攤、餐廳等持續禁止內用。

2.斗六市人文夜市、大埤夜市、林內夜市、崙背鄉夜市13日起復業，但嚴禁試吃、內用、邊走邊吃外。在人流控管方面，縣府採取比中央嚴格規範，即4平方公尺1人，可以確保防疫安全距離。

3.校園操場，暫不開放。

宗教廟宇 ：

1.北港朝天宮：暫不開放。

2.西螺福興宮：有條件開放入廟參拜，進行人流管制，場內上限10人，採一進一出以保持社交距離，不開放擲筊、抽籤，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等。

嘉義市：

1.餐飲業禁止內用。

嘉義縣：

1.餐飲業禁止內用。

2.開放阿里山戶外場域，如阿里山林業村、檜意森活村及車庫園區等；室內展示教育場館，暫不開放；阿里山林鐵路，持續停駛。

▲台南的夜市微解封，攤商和民眾都要遵守防疫計畫。（圖／記者林悅翻攝）

台南市：

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，民眾至夜市消費時，要全程戴口罩減少逗留時間，禁止試吃及邊走邊吃，維持外帶或外送的「二禁二外」，也須與他人間隔1.5公尺以上的社交距離；攤商也須維持「三罩一套」，戴口罩與防護面罩，熟食攤強制設置食物遮罩外，並視銷售商品的需要佩戴手套及防水圍裙。

2.餐飲業禁止內用。

3.相關措施辦法7月13日即刻生效。

4.國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班；美術館、博物館、電影院、表演館（無觀眾）、社教機構、文化中心、運動場館（游泳池外）、高爾夫球、餐場所（餐廳、夜、美食街、美食區等）、國內小型旅行團(9人以下)，符合防疫規定可有條件鬆綁。

5.虎頭埤風景區13日起重新開放，入場人數上限為500人。

宗教廟宇 ：

1.民政處表示，現階段尚未接獲廟宇申請，不過台南天壇、大天后宮與安平開台天后宮有意要提出申請，區公所等單位目前仍在輔導中。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

2.餐飲業禁止內用。

3.田徑場、戶外羽球及網球場，高爾夫球場開放民眾使用；戶外棒球場打擊練習場，若有需要須以專案申請，教練授課前需自費快篩，場館廁所及更衣室每15分鐘清消。

4.戶外風景區，崗山之眼、蓮池潭等開放民眾入內；貝殼館建議人數上限80人、月世界服務中心50人；兒童遊樂設施及水上遊樂設施仍禁止開放。

5.高雄威秀影城13日重啟營運，嚴格執行「三明治售票消毒流程」，販賣部不營業，全區禁止飲食，廁所每15分鐘消毒一次。喜滿客夢時代影城、高雄鹽埕in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城皆於7月14日重啟營運。

宗教廟宇 ：

1.覆鼎金保安宮，依照市府統一規定。

2.岡山壽天宮，暫無重啟計畫。

3.鳳山赤山文衡殿，暫不開放入廟。

4.高雄關帝廟（武廟），暫不開放入廟。

屏東縣：

1. 各類鬆綁原則遵照中央防疫指引，禁止餐廳內用。

2. 墾丁大街17日起復業，總攤位限制200攤，人流管制1500人；屏東夜市等飲食攤位一律外帶、不內用。

3. 流動夜市（每週固定商展）必須有管理人或管理單位，落實防疫相關規定後，才准恢復營業，飲食攤一律外帶、不內用。

4. 各鄉鎮市所轄傳統市場、公有市場、夜市，要求公所善盡管理責任。

5. 開放田徑場、高中以下校園操場供民眾運動 (運動設施不開放)。

6. 總圖及各鄉鎮圖書館，不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。

7.落山風風景區內之出火特別景觀區、海口港之吹風看海地，暫停開放；山川琉璃吊橋，暫停開放；竹田無人機飛行場，開放民眾入內使用。

8.縣轄內水域一律不開放。

9.宗教場所有條件開放，依照內政部指引，管理單位必須有充足人力制定防疫計畫或落實控管防疫措施，方可對外開放。

墾丁國家公園管理處 ：

1.沙灘仍封閉，潛水、水上活動等都還不能下水嬉戲。

屏東林區管理處 :

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.北大武山暫不開放山屋及其周圍營地。

3.7月13日起各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

4.十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域，暫停開放。

5. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

6. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

宗教廟宇 ：

1.屏東市慈鳳宮，暫不開放，信徒可以像目前一樣在宮外設置供桌拜拜 。

2.東港東隆宮，暫不開放。

▲墾丁大街預計17日起重新開放。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所暫停內用。

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除。

3.太平山森林遊樂區，持續封閉至7月26日。

4.羅東夜市，暫停內用、一律外帶至7月26日；東門夜市依店家自行決定，目前僅一家開放內用。

5.中興文化工業園區持續閉園至7月26日。

6.東北角暨宜蘭海岸國家風景區13日起開放戶外步道、據點（涼亭），含南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、北關海潮公園等。

7.壯圍沙丘旅遊服務園區、舊草嶺隧道，不對外開放。

8.龜山島至7月26日不開放登島。

宗教廟宇 ：

1.梅花湖三清宮：暫停開放。

花蓮縣：

1.花蓮縣政府團隊幾經考量，基於防疫優先之整體一致性，7月26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

2.七星潭、太平公園自13日起開放，不過仍禁止下水，僅開放草地公園讓民眾散步。

3.電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院採取有條件開放，座位須採梅花座或間隔；鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，開放民眾入內參觀，全部實施人流管制。

4.圖書館不開放讀者入館，縣民若有借還書需求，可以單一窗口取書，並到任一公共圖書館的還書箱還書即可。

5.室內外運動場館、健身房（游泳池除外）、花蓮高爾夫球場進行人流降載；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場，開放民眾使用，不過仍請民眾全程戴口罩，遵守相關防疫措施。

6.東大門夜市13日起復業，僅提供外帶外送。

台東縣：

1.餐飲業至26日為止，全面禁止內用，僅供外帶。

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施；縣內室內體育場與校園室內運動場館，暫停開放。

3.嘉明湖步道與山屋，暫停開放；浸水營古道東段、安通古道東段、戒茂斯路線，部落自主管理封閉，暫停開放。

宗教廟宇 ：

1.台東天后宮：維持在廣場參拜，不開放進入廟中。

▲澎湖是全台唯一有條件開放餐飲內用的地方。（圖／記者吳奕靖翻攝）

金門縣：

1.社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐（外帶）不共餐。

2. 身障朋友社區式照顧服務日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。

3. 托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

4. 餐飲業暫停內用。

5. 轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。

6. 公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。

7. 尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

8. 學校室外操場開放，開放時間依現場公告。

9. 縣立田徑場開放。

10. 電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。

11. 圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。

12. 展覽場館限制人數開放。

13. 表演場館（演藝廳）開放閉門排練。

14. 市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。

15. 公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台維持現制。

16. 人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會(含代表大會)，會(社)員視訊出席視為親自出席，惟視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。

17.13日起航班增加為台北2班、台中1班、高雄2班；若有緊急就醫需求每周一、三、六皆有提供緊急航班。

澎湖縣：

1.航班旅客進入澎湖一律進行機場快篩。

2.7月12日起每天增加2班航班，會再視情況決定加開台北或高雄航線；恢復高雄到七美航班，不過民眾先在高雄完成航班後才可搭乘。

3.海運由於遊客量較大，7月26日前仍暫停營運。

4.餐飲業有條件開放內用，餐飲業須先向縣府建設處申請開放內用登記，衛生局等單位訪視符合規定後，才得以內用。

5.縣內圖書館開放民眾入內；縣內運動場所除小巨蛋外，全部開放；游泳池，暫停使用；戶外運動場館、公園，開放民眾使用。

連江縣：

1.到7月26日三級警戒降級前，馬祖地區的餐廳、小吃店禁內用、只可外帶。

2.北竿醫療恢復縣醫支援及正常門診。