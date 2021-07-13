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今起微解封！全台餐飲懶人包一次看　逢甲夜市復業、北市可看電影

記者黃翊婷／整理報導

三級警戒延長至7月26日，不過各縣市今日（13日）起可在一定範圍內微解封。對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封辦法與措施，包含台北市、高雄市電影院復業，台中逢甲夜市等知名夜市重新營運的相關規定，讓讀者一次看懂。目前全台僅剩澎湖可在有條件之下開放內用。

▲▼微解封 影城 電影院 清潔消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市各大影城13日起陸續復業。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市：

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1.餐廳禁止內用，限制外帶、外送。

2.體育場館室內最多20人、室外上限40人。

3.非接觸「23類運動」先開放，更衣間、淋浴間等不開放

4.職業賽事、運動課程等，可專案申請舉辦。

5.圖書館不入內，多用超商借還、線上電子書。

6.戶外操場不開放，兒童樂院、動物園、天文館、青發處維持封館。

7.電影院可復業，全程戴口罩、禁止飲食、梅花座。

8.藝文場館、影視劇組管制適度放鬆。

新北市：

1.餐飲業不開放內用，一律外帶。

2.觀光旅遊、藝文展場部分，目前持續關閉藝文中心（新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、美麗永安生活館、新板藝廊）、觀光景點（烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、遊客中心、旅遊服務中心），至於博物館（黃金博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館）、藝文園區（板橋放送所、空軍三重一村、板橋435藝文特區、斬龍山遺址文化公園）、風景區這三大類，室內空間關閉，僅開放戶外空間，且開放原容留人數40%。

3.公私立游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、國民運動中心、公有運動場館均不開放。

4.電影院持續關閉不開放。新北市政府9日宣布新北市有15家電影院，新聞局依傳染病防治法相關規定公告「三級警戒延長至7月26日，新北市電影片映演場所維持暫停營業」，違者可依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

基隆市：

1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口愛四路夜市、仁三路夜市，7月27日恢復營業。

3.餐飲業禁止內用

4.基隆嶼13日起開放預約，7月24日可以正式登島，每日登島上限840人。

桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放

4.餐飲場所（餐廳、夜市、美食街、美食區等）禁止內用確定社區風險降低後實施內用規範，同時參考北北基政策。

5.四大夜市13日起復業也僅能維持外帶，同時落實實聯制，攤商必須採取雙罩制度。

6.虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區、風景區、室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，暫不開放

7.各表演場館、演藝廳僅供表演團隊使用，不對外開放；另文化場館、市立圖書館美術館等仍維持閉館，但設置臨櫃取書窗口，開放臨櫃領取預約書服務。小人國主題樂園、埔心牧場13日起對外開放，配合中央指引辦理。

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村13日起復業。（圖／六福村提供）

新竹縣：

1.13日起實施微解封。

2.餐飲業者維持禁止內用、僅供外帶；傳統市場禁止內用、試吃、邊走邊吃，可外帶。

3.校園操場授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項，提醒民眾仍須落實個人防疫措施。

4.公有公園開放，遊憩設施不開放。

5.護膚店配合三級警戒措施，維持停業至7月26日。

6.旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳維持不開放內用，僅供外帶，溫泉業大眾池維持暫停營業。

7.第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。田徑場部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。

8.竹北國民運動中心13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人羽球館40人桌球室24人綜合球場40人韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。

9.公共圖書館館內維持不開放，但提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。縣史館美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。

10.新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7月26日

11.六福村13日起復業，每日限制人流10％；小叮噹科學主題樂園暫停開放至7月26日。

新竹市：

1.餐飲場所不開放內用、一律維持外帶

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放

3.新竹市立動物園配合三級警戒措施，維持休園至7月26日。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀

6.圖書館提供單一窗口借閱服務館內仍不開放，唯稅務局演藝廳柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放

7.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

8.依據中央規範，幼兒園補習班長照據點社區大學暫停服務八大休閒娛樂場所持續暫停營業

宗教廟宇

1.新竹市城隍廟、竹蓮寺皆維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

苗栗縣：

1.餐廳、夜市、市場維持禁止內用

2.中正堂苗北藝文中心客家圓樓等表演場館，則維持閉館；電影院等相關場館，防疫作法均比照中央規定。

3.泰雅文物舘賽夏族民俗文館不開放遊客入山，維持不開放入館

4.國家公園、戶外遊憩據點、各休閒農場防疫規範均比照中央指引。

5.戶外休閒運動場所，含貓裏喵、竹南獅山苑裡灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，暫不開放

6.夜市管理會須提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，若符合規定即可開放。未納管夜市，因無自治會可確實執行管理措施，由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

7.展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定。

宗教廟宇

1.白沙屯拱天宮維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜

台中市：

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.三不吃情況，包括不能餐飲內用不能有試吃活動以及不能邊走邊吃僅提供外帶或外送

2.餐飲業不開放內用，僅供外帶。

3.13處夜市預計13日可恢復營業，包括包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市。

4.戶外操場13日起開放，但校內各式球類運動場地、兒童遊戲場、室內場館、廁所及各校代管學校預定地上的相關運動設施等，仍維持暫停開放。

宗教廟宇

1.大甲鎮瀾宮維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，但開放信眾於廟埕參拜。

▲今年4月大甲鎮瀾宮大甲媽繞境，兩度駐駕西螺福興宮，人潮滿滿。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮維持不開放信眾入內參拜。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

南投縣：

1.餐飲業含夜市餐飲和小吃，禁止內用鼓勵外帶

2.觀光景點依中央疫情指揮中心開放解封。

3.雙龍七彩吊橋暫不開放

4.日月潭國家風景區全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，遊客需配合相關防疫措施，如採梅花座、保持社交距離等，惟遊客中心及停車場維持40%容留量，停車場車位放置交通錐管制；水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用、朝霧及玄光碼頭因結構受損嚴重，暫停開放

彰化縣：

1.餐飲業全面禁止內用

2.依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運

3.休閒旅遊部分，13日起開放八卦山天空步道、台鐵火車站、高鐵彰化站的旅客服務中心；至於公園體健設施、遊具、涼亭、八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保台史蹟館則不開放

4.各大廟宇不實施微解封政策，繼續維持三級警戒規範，不開放信眾入內參拜。

宗教廟宇

1.鹿港天后宮：暫不開放

2.南瑤宮：暫不開放

雲林縣

1.餐飲業含小吃攤、餐廳等持續禁止內用

2.斗六市人文夜市、大埤夜市、林內夜市、崙背鄉夜市13日起復業，但嚴禁試吃、內用、邊走邊吃外。在人流控管方面，縣府採取比中央嚴格規範，即4平方公尺1人，可以確保防疫安全距離。

3.校園操場暫不開放

宗教廟宇

1.北港朝天宮：暫不開放

2.西螺福興宮：有條件開放入廟參拜，進行人流管制，場內上限10人，採一進一出以保持社交距離，不開放擲筊、抽籤，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等。

嘉義市：

1.餐飲業禁止內用

嘉義縣：

1.餐飲業禁止內用

2.開放阿里山戶外場域，如阿里山林業村、檜意森活村及車庫園區等；室內展示教育場館暫不開放阿里山林鐵路持續停駛

▲台南市永康分局結合衛生局、市場處及區公所到夜市宣導，在鹽行夜市發現1攤販未設置實聯制QR，市場處依權責製單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南的夜市微解封，攤商和民眾都要遵守防疫計畫。（圖／記者林悅翻攝）

台南市

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，民眾至夜市消費時，要全程戴口罩減少逗留時間，禁止試吃及邊走邊吃，維持外帶或外送的「二禁二外」，也須與他人間隔1.5公尺以上的社交距離；攤商也須維持「三罩一套」，戴口罩與防護面罩，熟食攤強制設置食物遮罩外，並視銷售商品的需要佩戴手套及防水圍裙。

2.餐飲業禁止內用

3.相關措施辦法7月13日即刻生效。

4.國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班；美術館、博物館、電影院、表演館（無觀眾）、社教機構、文化中心、運動場館（游泳池外）、高爾夫球、餐場所（餐廳、夜、美食街、美食區等）、國內小型旅行團(9人以下)，符合防疫規定可有條件鬆綁。

5.虎頭埤風景區13日起重新開放，入場人數上限為500人。

宗教廟宇

1.民政處表示，現階段尚未接獲廟宇申請，不過台南天壇、大天后宮與安平開台天后宮有意要提出申請，區公所等單位目前仍在輔導中。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

2.餐飲業禁止內用

3.田徑場、戶外羽球及網球場，高爾夫球場開放民眾使用；戶外棒球場打擊練習場，若有需要須以專案申請，教練授課前需自費快篩，場館廁所及更衣室每15分鐘清消。

4.戶外風景區，崗山之眼、蓮池潭等開放民眾入內；貝殼館建議人數上限80人、月世界服務中心50人；兒童遊樂設施及水上遊樂設施禁止開放

5.高雄威秀影城13日重啟營運，嚴格執行「三明治售票消毒流程」，販賣部不營業，全區禁止飲食，廁所每15分鐘消毒一次。喜滿客夢時代影城、高雄鹽埕in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城皆於7月14日重啟營運。

宗教廟宇

1.覆鼎金保安宮，依照市府統一規定。

2.岡山壽天宮，暫無重啟計畫

3.鳳山赤山文衡殿，暫不開放入廟

4.高雄關帝廟（武廟），暫不開放入廟

屏東縣：

1. 各類鬆綁原則遵照中央防疫指引，禁止餐廳內用

2. 墾丁大街17日起復業總攤位限制200攤，人流管制1500人；屏東夜市等飲食攤位一律外帶、不內用

3. 流動夜市（每週固定商展）必須有管理人或管理單位，落實防疫相關規定後，才准恢復營業，飲食攤一律外帶、不內用。

4. 各鄉鎮市所轄傳統市場、公有市場、夜市，要求公所善盡管理責任。

5. 開放田徑場、高中以下校園操場供民眾運動 (運動設施不開放)。

6. 總圖及各鄉鎮圖書館，不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。

7.落山風風景區內之出火特別景觀區、海口港之吹風看海地暫停開放山川琉璃吊橋暫停開放；竹田無人機飛行場，開放民眾入內使用。

8.縣轄內水域一律不開放

9.宗教場所有條件開放，依照內政部指引，管理單位必須有充足人力制定防疫計畫或落實控管防疫措施，方可對外開放。

墾丁國家公園管理處

1.沙灘仍封閉，潛水、水上活動等都還不能下水嬉戲。

屏東林區管理處:

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.北大武山暫不開放山屋及其周圍營地

3.7月13日起各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

4.十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域，暫停開放

5. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

6. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

宗教廟宇

1.屏東市慈鳳宮，暫不開放，信徒可以像目前一樣在宮外設置供桌拜拜 。

2.東港東隆宮，暫不開放

▲▼屏東墾丁大街過去人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲墾丁大街預計17日起重新開放。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所暫停內用

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除

3.太平山森林遊樂區持續封閉至7月26日

4.羅東夜市暫停內用、一律外帶至7月26日東門夜市依店家自行決定，目前僅一家開放內用

5.中興文化工業園區持續閉園至7月26日。

6.東北角暨宜蘭海岸國家風景區13日起開放戶外步道、據點（涼亭），含南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、北關海潮公園等。

7.壯圍沙丘旅遊服務園區、舊草嶺隧道不對外開放

8.龜山島至7月26日不開放登島

宗教廟宇

1.梅花湖三清宮：暫停開放

花蓮縣：

1.花蓮縣政府團隊幾經考量，基於防疫優先之整體一致性，7月26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

2.七星潭、太平公園自13日起開放，不過仍禁止下水，僅開放草地公園讓民眾散步。

3.電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院採取有條件開放，座位須採梅花座或間隔；鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，開放民眾入內參觀，全部實施人流管制。

4.圖書館不開放讀者入館，縣民若有借還書需求，可以單一窗口取書，並到任一公共圖書館的還書箱還書即可。

5.室內外運動場館、健身房（游泳池除外）、花蓮高爾夫球場進行人流降載；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場，開放民眾使用，不過仍請民眾全程戴口罩，遵守相關防疫措施。

6.東大門夜市13日起復業，僅提供外帶外送。

台東縣：

1.餐飲業至26日為止，全面禁止內用，僅供外帶。

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施；縣內室內體育場與校園室內運動場館，暫停開放

3.嘉明湖步道與山屋暫停開放浸水營古道東段、安通古道東段、戒茂斯路線，部落自主管理封閉，暫停開放

宗教廟宇

1.台東天后宮：維持在廣場參拜，不開放進入廟中

▲▼澎湖餐飲業微解封。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲澎湖是全台唯一有條件開放餐飲內用的地方。（圖／記者吳奕靖翻攝）

金門縣：

1.社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐（外帶）不共餐。

2. 身障朋友社區式照顧服務日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。

3. 托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

4. 餐飲業暫停內用

5. 轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。

6. 公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。

7. 尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

8. 學校室外操場開放，開放時間依現場公告。

9. 縣立田徑場開放。

10. 電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。

11. 圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。

12. 展覽場館限制人數開放。

13. 表演場館（演藝廳）開放閉門排練。

14. 市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。

15. 公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台維持現制。

16. 人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會(含代表大會)，會(社)員視訊出席視為親自出席，惟視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。

17.13日起航班增加為台北2班、台中1班、高雄2班；若有緊急就醫需求每周一、三、六皆有提供緊急航班。

澎湖縣：

1.航班旅客進入澎湖一律進行機場快篩。

2.7月12日起每天增加2班航班，會再視情況決定加開台北或高雄航線；恢復高雄到七美航班，不過民眾先在高雄完成航班後才可搭乘。

3.海運由於遊客量較大，7月26日前仍暫停營運

4.餐飲業有條件開放內用，餐飲業須先向縣府建設處申請開放內用登記，衛生局等單位訪視符合規定後，才得以內用

5.縣內圖書館開放民眾入內；縣內運動場所除小巨蛋外，全部開放；游泳池暫停使用；戶外運動場館、公園，開放民眾使用。

連江縣：

1.到7月26日三級警戒降級前，馬祖地區的餐廳、小吃店禁內用只可外帶。

2.北竿醫療恢復縣醫支援及正常門診。

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