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獨／除暴悍將朱宗泰任局長　為失蹤人口找回家的路

▲朱宗泰表示，失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局長朱宗泰表示，失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

進入警界都在刑事系統服務的雲林縣警察局長朱宗泰，去年到任後，除了維護治安外，特別針對縣內行蹤不明129名失蹤人口釐清，啟動DNA尋親專案，幫失蹤者家屬圓夢；朱宗泰說，警察是悍將，但不是嬌兵，治安穩定就要強化為服務，失蹤人口協尋是警察重要工作之一。

雲林縣曾於4年前某大樓進行拆除工程時發現一具白骨遺骸，經公布現場衣褲、皮夾、手錶、收音機、香菸盒等物品照片供民眾指認，立即有失蹤人口家屬向警方聯繫，懷疑該具白骨為失蹤多年的父親，經警方採取家屬DNA送鑑，鑑定結果雖與該具白骨無親屬關係，但卻在法醫研究所無名屍資料庫內，意外比中13年前在板橋藝術公園高鐵蓄水池所發現無名屍建檔資料，即為該位失蹤人口家屬失蹤已久的父親，也讓企盼的家屬能一償尋親的宿願。

雲林縣警局長朱宗泰特別指示鑑識科，除對縣內長者及身心障礙人士加強指紋捺印建檔外，更進一步要求對於縣內已報案失蹤人口迄今仍未尋獲之家屬，派員溝通後採集直系血親家屬DNA，送「法務部法醫研究所資料庫」進行親緣比對。

▲朱宗泰表示，失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局派員溝通失蹤人家屬，採集直系血親家屬DNA，送「法務部法醫研究所資料庫」進行親緣比對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱宗泰表示，他會特別注重失蹤人口協尋，是因在刑事局任內，一起新北市案例，一位就學年齡女童失蹤，沒有就學紀錄，社會局請求協尋，追查後破案，女童已遭母親同居人殺害埋屍，發現失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。

朱宗泰說，長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁，到任後，根據資料及數據，顯示雲林縣治安、交通情況平穩，再來，就是服務，每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，老百姓的事就是我們的事，警察機關為公部門，我們有權力、責任及義務，盡各種方式找出失蹤人口，DNA尋親專案會持續以恆，幫家屬圓夢，為失蹤人口找回家的路。

▲朱宗泰表示，失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局局長朱宗泰，長期專責刑事工作，他說，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，將會把偵辦技巧分享給警局同仁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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