「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

▲江啟臣送蘇貞昌向日葵、送朱學恒蘭花。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣13日贈送花籃給行政院長蘇貞昌，其中「行不由徑、政亂治危」卻遭解讀帶有稱讚的意思。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，太陽花的花浴是沈默的愛、說不出的愛，本來以為是江啟臣良心發現，卻只是在玩小孩子的把戲，「這已經是一個笑話」。

江啟臣13日晚間在臉書貼出兩盆花籃的照片，其中一盆要送給蘇貞昌的向日葵花籃上，寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」等16字，並暗藏「行政院亂」的藏頭詩痛批行政院，卻遭外界解讀「行不由徑、政亂治危」是帶有稱讚的意思。

民進黨立法院黨團14日上午召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰鄭運鵬等人。

鄭運鵬表示，太陽花的花語是沈默的愛、說不出的愛，本來以為江啟臣終於良心發現，在國民黨成為台灣的仇恨中心之後，要肯定行政院、指揮中心在這段疫情裡面的辛苦，所以前兩句話在中文上完全是正面意義。

鄭運鵬說明，「行不由徑」的意思是行政院、指揮中心開大門走大路，而且沒有任何隱瞞；「政亂治危」則是指政府在疫情裡面，平息國家的紛亂，並且治理這樣的危機。

鄭運鵬認為，江啟臣好像在玩小孩的遊戲，「黨主席寫藏頭詩，這已經是一個笑話」，「行政院亂」這四個字好像小孩在吵架，堂堂百年的國民黨主席不應該從中玩小把戲，江啟臣好的不學、學壞的，而且自己也是立法委員，可以走國會議事路線，正大光明地跟蘇貞昌政策辯論及質詢。

鄭運鵬批評，江啟臣不走這條路、去學人家送花，而且送的花語是沈默的愛、說不出的愛，有可能他覺得每天製造國家紛亂、對不起良心，所以才在花語藏了小小的心意，「如果有這個心意我們也感謝」。

鄭運鵬說，江啟臣是國際關係的博士，理論上很了解國際關係，但是他所帶領的路線英文不行、國文更差，國際關係走的是中國小弟路線，仇美、反日及親中，如果江啟臣帶領的國民黨不走外交、亂搞內政，又怎麼可以協助政府平息這場疫情。

鄭運鵬呼籲，希望江啟臣誠心檢討自己帶領的國民黨、一起提高台灣的疫苗接種率，不要再扯中央、地方的後腿，這對台灣疫情完全沒有幫助，並且為了最近一連串的失誤、錯誤的動作向國人誠懇道歉。

其他人也看了這些新聞...

► 懶人包／北市微解封 8張圖秒懂百貨夜市餐飲、電影藝文、23運動

► 懶人包／5圖看新北微解封 開放藝文博物館、十分瀑布、9登山步道

► 「觀光微解封」措施一覽！跟團玩禁大型餐會 沙灘、水域都不開放