劍湖山世界713開園！採預約制還送護面罩　邀旅客陽光森呼吸

▲劍湖山世界遊樂園將提供體貼又安全的防疫準則，讓解封的遊客放心也放鬆。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界遊樂園防疫期間休園兩個月，因應7月13日起將有限度微解封，依中央疫情指揮中心相關規範指引下，民眾就可到劍湖山世界等腹地廣大、空氣清新的遊樂園，大口森呼吸。園方開始動員作開園準備，劍湖山渡假飯店開始有人訂房，園方也提供體貼又安全的防疫準則，讓解封的遊客放心也放鬆。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界旗下擁有主題樂園和五星級渡假大飯店，占地60公頃的寬廣場域及13萬棵喬灌木，民眾可以奔向戶外，充分享受陽光綠意芬多精，園區內也持續推出網拍景點-女神許願池、紫愛紫藤花廊、G5廣場景園、彩繪階梯等美景。

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▲劍湖山世界主題樂園占地60公頃的寬廣場域及13萬棵喬灌木，民眾可以奔向戶外，充分享受陽光綠意芬多精。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張華紋說明，劍湖山世界將推出「陽光森呼吸」專案，購票就送防護面罩。入園遵行防疫準則1922實聯制、紅外線量體溫、全配戴口罩、保持社交距離、廣設手部清潔用品。其次遊客總量管理，採單一進出口、遊客量達2500人進行分流管制，需預約入園外，劇場梅花座散場立即清消、園區每小時定時清消、餐飲服務管理隔板、梅花座、用餐社交距離。避免邊走邊吃，並設置指定戶外用餐區。

劍湖山世界遊樂園指出，劍湖山休園長達兩個月，裡裡外外約五百名員工，依勞基法採分流上班，仍維護園區環境及遊樂設施的保養，大家辛苦共度難關，就為提供完美的休閒環境給大家，如今好不容易微解封，歡迎大家上山來解悶，回顧疫前的舒活。

▲入園遵行防疫準則1922實聯制、梅花座散場立即清消、園區每小時定時清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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