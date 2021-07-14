奧運划船選手甜姐兒黃義婷冬山河練習　林姿妙開特例：拜託別檢舉

▲划船選手甜姐兒黃義婷冬山河衝刺練習，要在日本奧運為國爭光。（圖／擷取自《林姿妙臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

三級警戒宜蘭水域活動全面喊NO，但宜蘭為奧運划船選手甜姐兒黃義婷開特例，黃義婷因疫情很久沒有下水練習，希望能到冬山河練習，宜蘭縣長林姿妙立刻聯繫宜蘭工旅處、教育處，在兼顧防疫的前提下，讓黃義婷14日上午在冬山河，做奥運賽前的最後衝刺練習，以為國家爭光。

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林姿妙臉書PO文指出，12日她接到一通電話，對方提及，受到疫情影響，即將前往日本參加奧運的台灣奧運划船選手划船甜姐兒黃義婷HUANG Yi-Ting，很久沒有下水練習，希望能到冬山河練習，她立刻聯繫工旅處及教育處，在兼顧防疫的前提下，讓黃義婷在冬山河做賽前的最後衝刺練習。

林姿妙表示，「協助選手解決問題，是我們責無旁貸的責任，我們用最快的速度，讓黃義婷能盡快到冬山河練習，時間是不等人的。」

14日晨光熹微，流光溢彩寧靜的冬山河面，黃義婷專注練習的身影，讓人感受到運動員的韌性，令人感動。林姿妙拜託各位民眾不要檢舉、也不要打擾她們練習，過幾天，黃義婷將飛往東京比賽，讓我們一起幫義婷加油，為台灣拿下獎牌。

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