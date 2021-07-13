嘉義幼兒園教職員疫苗3梯次施打　保護幼童

▲黃敏惠關心幼兒園教職人員公費疫苗施打情形。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，嘉義市長黃敏惠極力向中央爭取，獲配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員共942人的公費疫苗，包含公私立幼兒園932人及課後照顧中心10人，分別在7月9日、7月12日及7月13日於衛生福利部嘉義醫院及嘉義基督教醫院進行施打，預計可為9成教職員施打疫苗。黃敏惠由教育處長林立生、衛生局長張耀懋及幼教學會理事長趙世煇、嘉義市教師工會秘書長顏良謀等人陪同前往嘉義基督教醫院關心教職員施打情形。

黃敏惠指出，接種疫苗是未來解封的重要考量因素之一，相信疫苗會陸續抵達台灣，並撥補到嘉義市。特別感謝嘉義基督教醫院所領導的團隊，讓嘉義市近半數的教育夥伴在暑假期間接種，開學以後，對孩子與教育團隊都是一種保護，才能回歸到正常的教育系統。也感謝中央提供疫苗給公私立幼兒園教育團隊。

▲幼兒園教職人員填寫表單。（圖／嘉義市政府提供）

嘉基姚維仁院長表示，希望嘉義市的幼教老師都能充分接種疫苗，有了保護力，就可以保護自己，保護家人，更可保護幼兒。嘉基全力配合中央與地方主管機關政策，做好工作，打好疫苗，讓全市都得到保護。姚維仁也強調，接種第二劑疫苗的重要性，打好打滿，提升更強大的保護力。

教育處說明，7月9日衛生福利部嘉義醫院及基督教醫院已完成548人接種；12日在嘉基預計有168人完成接種。黃敏惠市長在6月30日呼籲中央應妥善研議在暑假期間讓學校教職員儘早接種疫苗，因為每一名教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，希望在安全的前提下，讓教育回歸常態。感謝中央聽到心聲，撥補942劑提供給公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員來接種。

教育處處長林立生指出，教育處在7日召開公私立幼兒園視訊會議，跟各幼兒園說明相關疫苗接種的規劃及細節，各園均能了解並配合，疫苗施打當日均順利進行。教育處依據中央核定的施打名冊，依分區、分時段方式排定施打，分流至各個指定場域施打疫苗，由各園(課照中心)通知名冊內的教職員工到院進行施打。幼兒園及課照中心之教職員工只要攜帶身份證、健保卡至指定院所，經核對確認身分後即可施打，無須另外預約，簡化作業流程。

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