桃園八德大成國中「教室型施打」 接種路線順暢迅速

▲桃園市長鄭文燦3日視察位於八德區大成國中，該接種站推出「教室型施打」方式為75至76歲長者接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日視察各接種站為75、76歲長者接種疫苗狀況，其中在八德大成國中站推出「教室型施打」方式，長者坐在椅子上不必移動，由醫護人員輪流至各教室施打，鄭文燦盛讚這種接種方式迅速有序且動線順暢，感謝醫護團隊用心，長者可減少等候時間，值得推廣。

鄭文燦3日上午先後前往桃園巨蛋體育館、桃園區中興國中、八德區大成國中、中壢區龍岡國中與平鎮區南勢國小等接種站視察，鄭文燦指出，第二輪長者疫苗接種，首日施打率為65.8%，成果良好，感謝各站服務團隊與醫護團隊用心，更感謝參與長者與陪同家人配合。

▲桃園市八德區大成國中推出「教室型施打」方式，醫護人員為75至76歲長者接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦特別提及，各社區接種站都提供方便、友善服務，不斷創新改良疫苗施打方法，如八德區大成國中推出的「教室型施打」方式，因其禮堂位於2樓，改為使用一樓的12間教室，以3間教室為一區塊分成4區，一間教室15人，一次可容納180人，長者報到直接進入教室坐在椅子上等候，過程中均無須移動，聖保祿醫護團隊派出4位醫師與12位護理師，四條施打路線同時進行，過程流程順暢迅速，長者都很滿意，為因應4日會有更多長者參與，接種站預備加開3間教室啟動第五條施打線，應可滿足更多長者施打需求。

▲桃園市長鄭文燦視察八德區大成國中接種站，與醫護人員互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也問後等候長者，對於這種教室行施打方式行感想，並請長者們放鬆心情，保持心情開朗，施打後多喝水與休息。長者們也盛讚接種站環境舒適、施打路線順暢有序。

鄭文燦強調，市府在全市規劃29個社區接種站，3日為75至76歲、65至66歲原住民長者施打，4日施打對象則為73至74歲、63至64歲原住民長者，下週則為71至72歲、61至62歲原住民長者施打，接著陸續安排施打至65歲，籲請收到疫苗接種通知單長者依序施打，每個人都能安排打到疫苗。

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