不去指揮中心抗議了！防檢局承諾動團助「全台獸醫師」優先打疫苗

▲動團表示，獸醫師屬於高風險職業，應趕快協助將他們列為優先施打疫苗對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

全台獸醫師約有5000人，動團6月1日呼籲政府應將高風險職業列為「優先疫苗施打對象」，始終得不到任何回應，動團表示，這件事在同溫層被罵翻天，7月5日再對外呼籲，原今（7日）下午1點半要前往指揮中心抗議，但防檢局回應會爭取，因此暫緩。

動物保護立法運動聯盟表示，6月1日緊急聲明，呼籲政府與國人，在疫情當下也應「維護動物福利、確保國泰民安」。其中第六點提到「職業獸醫從業人員在疫情期間，仍須正常看診，與飼主頻繁接觸，同處高風險族群，應該優先納入優先疫苗施打對象。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

動團認為，很遺憾1個多月並未或具體回應，7月5日再發布新聞稿，呼籲政府不應漠視執業獸醫醫療人權，呼籲中央指揮中心儘速將執業獸醫等從業人員納入施打名單，以保障台灣250萬犬貓飼主與獸醫健康與安全。動法盟成員之一台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳對外指出，如沒獲具體回應，獸醫與動保團體會於7日下午1點半前往指揮中心陳抗。

動團說明，令人欣慰，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫接獲防檢局承辦告知，現在已經積極跟疫情指揮中心爭取，獸醫師施打應該沒有問題，要獸醫師公會先造冊統計人數，獸醫助理約獸醫師2-3倍人數，也會努力爭取，預計本週五前會送出去，後續行動將視政府協助進度再決定。