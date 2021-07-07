快訊／華航載「62萬劑AZ疫苗」來了！15：18降落桃園機場

記者周姈姈／台北報導

疫苗來了！台灣自購62萬劑AZ疫苗於今（7）日由中華航空CI-834從泰國曼谷載運抵台，於下午15：18抵台，而指揮官也在今日下午記者會宣布，該批疫苗效期至10/31，經封緘程序後可使用。另外，這次的自購疫苗加上日本捐贈的113萬劑疫苗，有望加快年齡向下開放施打的速度。

▲台灣自購疫苗抵達桃園機場了。（圖／ETtoday攝影中心）



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▲行政院長蘇貞昌在臉書曝光62.6萬劑疫苗於泰國起飛的最新畫面。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲這批自購疫苗效期至今年10/31。（圖／ETtoday攝影中心）



除了今日有自購62萬劑AZ疫苗抵台之外，日本捐贈的113萬劑AZ疫苗也預定在明（8）日下午運抵桃園機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，約在15、16日可提供接種計畫所列實施對象進行接種，但仍得視64歲以上長者施打狀況，目前規劃以第9、10類做開放。

指揮官陳時中表示，台灣自購的62萬劑AZ疫苗加上日本捐贈的113萬劑疫苗，可加快年齡向下開放施打的速度，再次表達謝意。日本自6月初提供的124萬劑，加上此次113萬劑，已超過1成覆蓋率，相信對於防疫上有很大幫助，他也再次感謝日本政府、外交部及外館大使及同仁長期以來的努力。

總統蔡英文指出，以現在施打規劃，希望7月底前接種率達到10％到20％-25%之間，「拜託大家有打針、有保護，每一款都有效」，施打疫苗人數越多，台灣離群體免疫的目標越近，大家才能及早恢復正常生活。

▲最新疫苗到貨情況。