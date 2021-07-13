越早登記越早打疫苗？　唐鳳解答「是要看出生年」：跟序號無關

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（13日）上午宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願，符合資格者可上網進行意願登記，登記完成後會出現一組登記序號，很多人很好奇「越早登記是不是就能越早打疫苗？」行政院政委唐鳳解答，只要在同一個週期內登記完成，有無資格判斷都是相同的，「施打是看出生年，跟登記序號無關」。

行政院政委唐鳳在記者會上表示，只要在同一週期內，登記的先後順序，與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年」，按照年齡來排序，因此，只要在意願登記期的任何一個時候完成登記，「在這個周期內，有無資格判斷都是相同的，不會看排序的號碼」。

事實上，預約完成後，會出現登記完成的時間，以及登記序號，底下有一行紅字提醒民眾，「登記序號」並非後續疫苗「預約接種」之順序。

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▲預約登記成功。（圖／記者施怡妏攝）

「COVID-19公費疫苗預約平台」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」，意願登記時間從今早9點持續到19日下午5點。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。





▲COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）