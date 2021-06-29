癌症打不到疫苗！母淚「想為1歲女兒活下去」曝痛苦療程　萬人哭了





▲癌症病患苦無疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫苗施打順序近來引起爭議，癌症患者染疫後死亡風險高，卻被放在倒數第二類，反而讓中央、地方人員優先施打，是國外未曾有的作法。陳文茜分享罹癌母親的心聲，治療過程非常辛苦，但想到1歲半的女兒，就有動力撐過療程，希望可以將癌友施打順序提前，「想健康陪女兒長大」，貼文一出引起網友們淚崩。

資深媒體人陳文茜27日在粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，台灣的疫苗施打順序中，重大傷病癌症患者排名第九類，但在其他民主國家，癌友們是排在第二類，僅次於老人院及醫護，「因為打疫苗的目的是防止重症及死亡」，但台灣的第二類卻是中央和地方人員，防疫第一線航站或是其他檢疫人員，只佔少數，「這是全球民主國家沒有的現象」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名癌母寫道，去年7月確診乳癌，當時女兒才八個月大，得知病況時整個人處於崩潰狀態，但是為了陪伴女兒長大，努力接受手術、化療、放療、標靶治療、抗荷爾蒙治療，過程中身心靈都備感煎熬，就算完成療程之後，血液數值也需要很長的時間來恢復，免疫能力不如正常人，「我們很累、對於未來心中有很多不安，但是我們真的好想好想活下去，為了不讓愛我們的家人擔心」。

癌母表示，目前醫院醫療量能降載，癌友原先必須住院的治療改成在門診做化療，所有病患擠在一間化療室等待治療，有時一等就是半天、好幾小時，與人群聚且大家因為化療免疫力都很低，染疫風險非常大，一旦染疫所有的治療都得停止，同時也得隔離，疾病若發展到肺炎，不只要投以對抗肺炎的藥物，同時也得對抗癌細胞，治療難度加劇，致死率將大幅提升。

癌母指出，癌症患者為新冠肺炎重症高風險群， 美國今年3月也修訂最新指引，讓癌症患者優先施打疫苗，世界各國也都是同樣的作法，但台灣優先次序，並沒有照顧到染疫後有極大重症風險的癌症患者，「覺得非常心寒」，希望這封信政府能夠看到，讓決策部門多替癌友設想，「為了女兒，所有可以努力的事情，我都能勇敢去做！我要健康地陪伴女兒長大！」

貼文一出，許多網友看了好心疼，「罹患癌症已經是人生巨大的挑戰，再加上新冠病毒和一個樣樣落後無作為的政府，我只能為這位無助的母親掉下沒用的眼淚」、「原來政府官員都屬於第二類，難怪這麼冷血」、「這個真的該改，而且是馬上改」、「其實台灣人民要的很簡單，『安居樂業』回歸正常生活」。